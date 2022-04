Comet weiter auf der Erfolgsspur

Auch Comet wird von Lieferkettenproblemen geplagt. In einer heute publizierten qualitativen Beurteilung des ersten Quartals wird an mehreren Stellen darauf eingegangen. Offensichtlich weiss der Halbleiterzulieferer damit aber ganz gut umzugehen. Die starke Leistung des Vorjahres habe sich fortgesetzt. Der Auftragseingang sei «robust» gewesen, und zwar in allen drei Divisionen. Bemerkenswert ist die einzige zum Auftaktquartal gelieferte Zahl: 1,4 für das Verhältnis aus Auftragseingang zu Umsatz (Book to Bill Ratio). Das ist ein auffallend hoher Wert, der anhaltend gutes Umsatzwachstum verspricht. Ein vorübergehender Produktionsstopp im Werk Schanghai wegen der dortigen Coronapolitik könnte es allerdings temporär belasten und dazu führen, dass sich Verkaufserlös vom ersten ins zweite Halbjahr verschiebt. Auf dies Zahlen des Gesamtjahres sollte dies gemäss Comet jedoch keinen Einflusshaben – der Jahresausblick wird bekräftigt. Der Krieg in der Ukraine habe die Aktivitäten bislang nicht belastet, heisst es weiter, da Comet im Umsatz wie auch in Bezug auf die Lieferketten ein vernachlässigbares Exposure in der Region habe. Alles in allem bleibt der Eindruck somit positiv. Allfällige Bremsspuren im Halbjahresbericht dürfen zwar nicht überraschen, den Aussagen von Comet entsprechend aber auch nicht überbewertet werden. Die Kaufempfehlung für die Aktien hat weiter Bestand.