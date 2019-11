Comet sieht sich auf Kurs

Der Technologiekonzern sendet positive Signale aus. Er ist operativ im zweiten Quartal auf Kurs, es kündigen sich keine weiteren Rückschläge an. Die Guidance für 2019 wurde bestätigt. Die strategische Neupositionierung wird vorangetrieben. Dabei geht es in erster Linie um die Trennung von der Ebeam-Technologie - konkrete Schritte liegen noch nicht vor. Zudem will Comet die Position im Halbleitermarkt und in der Röntgentechnologie (Qualitätskontrollen) weiter ausbauen. Mittels dieser Neuausrichtung sowie des Effizienzsteigerungsprogramms «Boost» will Comet mittelfristig ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 15% realisieren sowie eine Ebitda-Marge von rund 25%. Angesichts der jüngst realisierten Werte sind das sehr ambitiöse Ziel. Die Bestätigung, ob Comet diese erreichen kann, steht noch aus. Weitere Informationen werden am heutigen Investorentag publiziert.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.