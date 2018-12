Comet stellt sich gegen VR-Kandidaten der Grossaktionäre

Der Grossaktionär Veraison ist enttäuscht: Der Verwaltungsrat von Comet hat nicht seinen Kandidaten, Heinz Kundert, sondern Christoph Kutter zur Wahl zum neuen VR-Präsidenten an der kommenden GV vom 25. April vorgeschlagen. Gemäss dem noch bis zur GV amtierenden VR-Präsidenten Hans Hess, er tritt nach zwölf Jahren an der Spitze zurück, wurde ein sorgfältiges, professionelles Auswahlverfahren durchgeführt, in das auch Kundert einbezogen worden war. Nach Interviews mit den Kandidaten hat sich der Verwaltungsrat einstimmig für Kutter entschieden.

Der 54-jährige Kutter ist Physiker und seit 2012 Direktor der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und Festkörper-Technologien. Er hält zudem eine Professur für Polytronische Systeme an der Universität der Bundeswehr in München. Zuvor hatte er eine Karriere von über siebzehn Jahren in der Halbleiterindustrie gemacht.