Comet verliert einen Grossaktionär

Tringle Investment, bisher grösster Aktionär beim Technologieunternehmen aus Flamatt, hat ihr Engagement von knapp über 10% auf deutlich unter die Meldeschwelle von 3% verkleinert. Das ist kein Grund zur Sorge, auch wenn Comet wegen der Transaktion an der Börse kurzfristig unter Druck geraten ist. Mit dem Teilausstieg wurde gerechnet, denn hinter Tringle Investment wird Tetra Pak vermutet, mit der Comet über eine Entwicklungszusammenarbeit für die 2009 vorgestellte Ebeam-Technologie verbunden war. Mit Elektronenstrahlen sollten Verpackungen für die Lebensmittel- und die Pharmabranche sterilisiert werden, was die chemische Behandlung ersetzt hätte. Trotz intensiver Entwicklungsanstrengungen gelang die Kommerzialisierung der Technologie nicht, und regelmässige Verluste standen zu Buche. Zudem kritisierte ein ehemaliger Grossaktionär, Comet habe zu viele anspruchsvolle Technologien im Portfolio. Ende 2019 kündigte Comet an, aus der Technologie aussteigen zu wollen. Ein Jahr später übernahm Tetra Pak, globaler Marktführer für Kartonverpackungen, das Geschäft vollständig. Das war ein wichtiger Schritt für Comet, kann sie sich doch seitdem voll und ganz auf ihre Technologien Röntgen und Hochfrequenz konzentrieren, mit denen sie in der Halbleiter- und der Elektronikindustrie sehr erfolgreich ist. Die guten Aussichten haben sich mit dem Rückzug von Tringle Investment nicht geändert. Und für den Investor hat sich die Platzierung zu 212 Fr. je Aktie gelohnt, denn der Kurs beim Einstieg Anfang Mai 2016 lag unter 70 Fr.