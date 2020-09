Commerzbank macht Knof zum neuen Chef

(Reuters) Die Berufung des Deutsche-Bank-Managers Manfred Knof zum neuen Commerzbank (CBK 4.185 4.57%)-Chef macht den Weg frei für den dringend notwendigen Umbau bei der zweitgrössten deutschen Privatbank. Der 55-Jährige übernimmt den Chefposten jedoch erst im Januar von Martin Zielke, der im Streit mit Grossaktionär Cerberus Anfang Juli seinen Rückzug angekündigt hat, wie die Commerzbank am Samstagabend mitteilte. Insider erwarten, dass Knof die Bank zunächst richtig kennenlernen will, ehe er richtungsweisende Entscheidungen für eine neue Strategie fällt. Wichtige Aktionäre wie der Bund, der seit einer milliardenschweren Rettungsaktion in der Finanzkrise gut 15% an der Bank hält, und die Fondsgesellschaft Deka halten Knof für den richtigen Mann.

«Manfred Knof ist ein erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager, der sich in unterschiedlichsten Aufgaben in der Finanzdienstleistungsindustrie bewiesen hat», sagte Commerzbank-Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter. «Vor allem mit Blick auf die jetzt anstehenden Aufgaben in der Bank bringt er die notwendigen fachlichen und menschlichen Führungsqualitäten mit.» Vetter ist selbst erst seit ein paar Wochen an Bord. Der ehemalige LBBW-Chef übernahm den Posten des obersten Kontrolleurs von Stefan Schmittmann, der gemeinsam mit Zielke zurückgetreten war.

Knof erklärte, er habe grossen Respekt vor der neuen Aufgabe. Ihm stehen nun tiefe Einschnitte im Filialnetz, Sparmassnahmen und voraussichtlich ein weiterer Stellenabbau bevor. Vetter liess Mitte September in einem internen Memo wissen, was er von dem neuen Chef erwartet: «Es geht darum, Erträge zu steigern, Kosten zu senken und den Status-Quo zu hinterfragen. Es gibt noch viele althergebrachte Strukturen, die den heutigen Anforderungen und der Grösse der Bank nicht mehr angemessen sind.» Als geeignete interne Kandidaten galten Firmenkundenvorstand Roland Boekhout und Finanzchefin Bettina Orlopp.

«Mit frischen Ideen frei entscheiden»

Deka-Fondsmanger Andreas Thomae hält es für richtig, dass jemand von aussen kommt. Die Berufung Knofs sei «eine sehr gute Entscheidung» des Aufsichtsrats. «Er kann mit frischen Ideen frei entscheiden.» Notwendig sei eine stärkere Digitalisierung und Standardisierung, zudem sollte die Zahl der Zweigstellen von derzeit 1000 um rund 500 gesenkt werden. Die Deutsche Bank (DBK 7.197 6.24%) hatte vergangene Woche angekündigt, die Zahl ihrer Filialen um weitere 100 auf 400 zu reduzieren. Das Bundesfinanzministerium erklärte, Knof sei ein «qualifizierter Nachfolger» für Zielke. Auch ein anderer Top-Investor äusserte sich vorsichtig positiv. Nun gehe es darum, zügig eine neue Strategie umzusetzen, deren Erfolg vor allem von der Zusammenarbeit zwischen Knof und Vetter abhänge, sagte eine mit der Position des Grossinvestors vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Knof gilt in Branchenkreisen als Sanierer und Spezialist für schwierige Missionen. Insgesamt 21 Jahre arbeitete er vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank im Sommer 2019 für die Münchener Allianz (ALV 166.8 2.98%). Er sanierte dort mehrere Auslandstöchter, senkte Kosten und trieb die Digitalisierung voran. Mitarbeiter mitzureissen gelang im jedoch nicht, wie Insider berichten. In seiner Funktion als Chef der Allianz Deutschland AG warf er 2017 nach nur zweieinhalb Jahren das Handtuch – er hatte sich mit Konzernchef Oliver Bäte überworfen. Für seinen Abschied von der Allianz gab Knof gesundheitliche Gründe an und den Wunsch, eine Auszeit nehmen. Knapp zwei Jahre später tauchte er überraschend bei der Deutschen Bank wieder auf.

Dort leitet er eine Ebene unter dem Vorstand die deutsche Privatkundensparte. Kurz nach seinem Antritt hatte es bereits Berichte in Medien gegeben, Knof denke über einen Rückzug nach. Seine Aufgaben bei der Deutschen Bank übernimmt Vize-Chef Karl von Rohr, der ohnehin als Vorstand für das Privatkundengeschäft zuständig ist.