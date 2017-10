Computer beschleunigen den Flächenbrand

Wie genau es am Black Monday zu den schweren Kursverlusten kam, ist bis heute umstritten. Fest steht aber, dass die Etablierung des elektronischen Börsenhandels in Kombination mit neuartigen Finanzderivaten wie Futures eine zentrale Rolle spielte. Portfolio Insurance, lautet damals das neuste Zauberwort an Wallstreet. Bezeichnet wird damit eine dynamische Absicherungsstrategie, die Verluste bei sinkenden Aktienkursen limitieren soll. Doch als es am Black Monday zum Ernstfall kommt, versagt der Schutz. Schlimmer noch: Die Strategie wird dafür verantwortlich gemacht, die Abwärtsspirale noch beschleunigt zu haben.

Richard Sylla, US-Finanzhistoriker, erklärt, was den Kurssturz von 1987 so gefährlich machte und was die Lehren für heute sind. Konzipiert wird die Portfolio Insurance in den Siebzigerjahren von Hayne Leland und Mark Rubinstein, zwei Finanzprofessoren der Universität Berkeley. Sie entwickeln ein Computerprogramm, das einer simplen Regel folgt: Fallen die Aktienpreise, werden Positionen verkauft und in Cash umgeschichtet. Das Verlustpotenzial sinkt. Umgekehrt wird die Aktienquote bei steigenden Kursen aufgebaut. Leland und Rubinstein haben als Kunden primär institutionelle Investoren im Blick. 1980 holen sie John O’Brien an Bord und gründen das Finanzberatungsunternehmen Leland O’Brien Rubinstein (LOR).

Der Siegeszug der Portfolio Insurance beginnt 1982, als die ersten Futures auf Aktienindizes zum Handel zugelassen werden. Fortan ist es möglich, das Aktienexposure zu steuern, ohne die Titel im Portfolio anzutasten. Soll die Position reduziert werden, geschieht das nun automatisch über den Verkauf von Futures auf Aktienindizes. Im Oktober 1987 sind so Vermögenswerte im Umfang von 70 Mrd. $ abgesichert.

Doch für eine Massenpanik wie am Black Monday ist die Strategie nicht ausgelegt. Bereits vor Handelseröffnung stauen sich am 19. Oktober Verkaufsaufträge an der New York Stock Exchange: Anleger wollen 14 Mio. Aktien im Wert von 500 Mio. $ loswerden. Der Dow Jones (Dow Jones 23157.6 0.7%) stürzt ab. Portfolio-Insurance-Programme lösen weitere Verkaufsaufträge aus, die Abwärtsspirale beginnt sich zu drehen. Die Schockwelle erreicht Chicago, das Handelszentrum für Terminkontrakte wie Futures und Optionen. An der Chicago Mercantile Exchange (CME) und am Chicago Board of Trade (CBOT) geraten die Futures auf Aktienindizes ins Rutschen. Die Liquidität versiegt: Die Anbieter der Portfolio Insurance, neben LOR auch Grossbanken, finden kaum noch Käufer für ihre Terminkontrakte – das Sicherheitsnetz reisst.

Die Krise verschärft sich am Dienstag. Für zahlreiche Aktien werden keine Preise gestellt. Die CME stellt daraufhin den Handel in S&P-500-Futures ein. Wenige Strassenblocks weiter entscheidet das CBOT, den Futures-Handel auf den Major Market Index (MMI), ein Abbild des Dow Jones, aufrechtzuerhalten. Doch in New York steigt der Druck, die Börsen zu schliessen. Der entscheidende Impuls kommt schliesslich aus Chicago: Kurz nach 12.30 Uhr steigt am CBOT der MMI um 72 Punkte, was einem Plus von 360 Punkten im Dow Jones entspricht. Etwa 800 MMI-Futures werden gehandelt, die auf das Konto weniger Trader gehen.

Das erweckt die Märkte wieder zum Leben. Die Zeit der Portfolio Insurance ist aber vorbei. Zwar lässt sich ihr Einfluss auf den Crash nicht empirisch belegen. Die Brady-Kommission, die von der US-Regierung mit der Aufarbeitung des Black Monday beauftragt wird, stellt jedoch fest: «Vom 14. bis zum 20. Oktober wurden im Zug der Portfolio Insurance Aktien im Wert von bis zu 30 Mrd. $ verkauft.» Das sei ein Hauptgrund für den Kollaps gewesen.