Conzzeta legt markant zu

(AWP) Der Mischkonzern Conzzeta (CON 998.5 -3.99%) hat im ersten Halbjahr 2017 wie im Juni vorangekündigt deutlich mehr umgesetzt und auch die Gewinnziffern klar gesteigert. Der Nettoumsatz kletterte gegenüber der Vorjahresperiode um 19,3% auf 625,9 Mio. Fr. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte ergab sich ein Plus von 11,1%, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.

Zu diesem Wachstum hätten vor allem der starke Geschäftsgang im Segment Blechbearbeitung sowie das Wachstum in Asien um über 22% beigetragen. Mitte Juni hatte Conzzeta für das erste Semester bereits eine Steigerung des Nettoumsatzes von 15% bis 20% sowie einen Anstieg des Betriebsergebnisses um über 40% angekündigt.

Der Ebit schoss um gut 46% auf 38,3 Mio. Fr. noch deutlicher nach oben als der Umsatz, während sich die entsprechende Marge um 100 Basispunkte auf 5,8% verbesserte. Diese Steigerung begründet Conzzeta mit dem höheren Umsatz sowie mit einem besseren Produktemix. Ausserdem ist die Gewinnsteigerung trotz Aufbaukosten im Zusammenhang mit den laufenden Strategieprojekten sowie höherer Rohmaterialpreise im Segment Chemical Specialties zustande gekommen. Der Reingewinn lag mit 30,0 Mio um 44% über dem Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2017 stellt Conzzeta ein Wachstum über Vorjahr mit einer überproportionalen Steigerung des Betriebsgewinns in Aussicht sowie eine Verbesserung der Ebit-Marge auf rund 7,5%. Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt eines weiterhin robusten Umfelds für Industriegüter. Bisher wurde lediglich ein organisches Umsatzwachstum sowie eine leicht verbesserte Ebit-Marge prognostiziert.

Beteiligung an Woodbridge FoamPartner verkauft Conzzeta hat seinen 51%-Anteil am US-Joint-Venture Woodbridge FoamPartner Company an den Joint-Venture-Partner Woodbridge Group verkauft. Gleichzeitig wurde mit Woodbridge eine Liefervereinbarung abgeschlossen. Die Transaktion sei rückwirkend per 1. Juli 2017 vollzogen worden und führe im zweiten Halbjahr im Segment Chemical Specialties zu einem einmaligen Erlös im mittleren einstelligen Millionenbetrag, schreibt Conzzeta am Freitag in einer Mitteilung.

Das Joint Venture mit The Woodbridge Group war 2006 gegründet worden und diente der Herstellung und Verarbeitung von technischen Polyurethan-Schaumstoffen für den US-amerikanischen Markt. Im ersten Halbjahr 2017 leistete die quotenkonsolidierte Woodbridge FoamPartner Company einen Umsatzbeitrag bei Conzzeta von 5,1 Mio. Fr. bei durchschnittlicher Profitabilität für FoamPartner.

Die Bereinigung der bestehenden Joint-Venture-Struktur und der Abschluss einer Liefervereinbarung ermögliche FoamPartner, den amerikanischen Markt für Schaumstofflösungen unabhängig ohne vertragliche Einschränkungen weiter zu entwickeln, so die Mitteilung weiter. Bereits am 21. Juli hatte Conzzeta die Übernahme des Kunststoffgeschäfts von Otto Bock angekündigt. Dies war verbunden mit der Bereinigung der Joint-Venture-Struktur in China.

«Mit diesem weiteren Schritt ebnen wir den Weg für zusätzliches Wachstum in den USA, wo wir mit der am 21. Juli angekündigten Transaktion unser Geschäftsvolumen deutlich ausbauen werden», wird Conzzeta Group CEO Michael Willome zitiert. Die Bereinigung der beiden Joint Ventures reduziere die Komplexität in den für FoamPartner wichtigsten Wachstumsregionen Asien und Nordamerika

