Conzzeta muss weiter an sich arbeiten

01 | Erfolgsrechnung: Die 2014 gestartete Transformation hin zu mehr Wachstum und höherer Marge spiegelt sich in den nachfolgenden Jahren allmählich in den Ergebniszahlen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass bis 2014 noch das Immobiliengeschäft (Plazza) in den Zahlen enthalten ist. Ohne dieses betrug die Betriebsgewinnmarge 2014 statt 8,7 bloss 7%. Plazza wurde 2015 abgespalten, was zu jenem Zeitpunkt zu einem Rückgang des Eigenkapitals führte. Insgesamt laufen ziemlich alle relevanten Ergebniswerte ab 2015 in die richtige Richtung.