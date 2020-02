Conzzeta schrumpft

Der Geschäftsrückgang hat sich im vierten Quartal etwas verlangsamt, auch bedingt durch die günstigere Basis im Vorjahr. Nachdem der Rückgang des Nettoumsatzes in den ersten neun Monaten auf vergleichbarer Basis 7% betragen hatte, sind es im Gesamtjahr nun noch –4,9%. Das deutet auf eine Stabilisierung hin. Da Conzzeta im Dezember beschlossen hat, sich künftig auf das Segment Bystronic (Blechbearbeitungsmaschinen) zu konzentrieren und die anderen Bereiche zu verkaufen, interessiert vor allem dessen Geschäftsgang. Auch hier zeigt sich eine Stabilisierung: Der Bestellungseingang geht 2019 um 7,3% zurück, per Ende September hatte der Rückgang noch 8,4% betragen. Der Umsatz zeigt ein Minus von 7,6% (nach neuen Monaten: –10%). Kursbestimmend werden künftig die Meldungen zum Erlös der zu verkaufenden Unternehmensteile FoamPartner und Mammut sein. Denn ein Teil des Erlöses wird an die Conzzeta-Aktionäre fliessen. Je höher der Verkaufspreis, desto höher die Sonderausschüttungen. Mammut, deren Verkauf wohl am schnellsten vorankommt, hat für 2019 mit einem Umsatzplus von 5,9% auf 268 Mio. Fr. gute Zahlen geliefert (nach neun Monaten: +1,9%). Das mutet in Sachen Verkaufspreispotenzial verheissungsvoll an.

