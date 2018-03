Conzzeta übertrifft Prognosen deutlich

(AWP) Der Mischkonzern Conzzeta (CON 1146 4.37%) ist im Geschäftsjahr 2017 markant gewachsen. Ein guter Teil des Wachstums ist auf die per September erfolgte Konsolidierung des Kunststoffgeschäfts von Otto Bock zurückzuführen. Aber auch auf vergleichbarer Ebene hat das Unternehmen zweistellig zugelegt. Der Gewinn nahm ebenfalls klar zu, was den Aktionären mit einer deutlich höheren Dividende zu Gute kommen soll.

Der Umsatz kletterte um gut 22% auf 1,48 Mrd. Fr. Auf vergleichbarer Basis, das heisst zu konstanten Wechselkursen und unter Berücksichtigung der Änderungen im Konsolidierungskreis, ergab sich ein Umsatzplus von gut 14%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die starke Entwicklung im ersten Halbjahr sei im zweiten Semester noch einmal übertroffen worden, dies in einem günstigen Umfeld für Investitionsgüter.

Der Ebit legte um 46% auf 123,2 Mio. Fr. zu und die entsprechende Marge um 120 Basispunkte auf 8,2%. Hier ist laut Mitteilung ein Veräusserungsgewinn über 8,8 Mio. enthalten. Ohne diesen Effekt wäre der Ebit 36% gestiegen und die Marge hätte einen Wert von 7,6% erreicht.

Markant höhere Dividende

Der Reingewinn schliesslich zog um über 52% auf 97,4 Mio. Fr. an. Die Dividende soll entsprechend um gut 45% auf 16 Fr. je Namenaktie A und 3,20 Fr. je Namenaktie B erhöht werden.

Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Zwei Schätzungen prognostizierten einen Ebit im Bereich von 105 bis 110 Mio. Fr. sowie einen Reingewinn von knapp 79 Mio. Auch ohne den Veräusserungsgewinn hätten die Zahlen die Prognosen geschlagen.

Conzzeta übernimmt italienische TTM Laser (AWP) Der Mischkonzern Conzzeta bleibt an der Übernahmfront aktiv. So wurde in Italien eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des italienischen Technologiekonzerns TTM Laser SpA unterzeichnet. Diese erwirtschaftete 2017 mit 40 Mitarbeitern einen Umsatz von gegen 14 Mio EUR, wie Conzzeta am Dienstag mitteilt. Der Abschluss der Transaktion ist für die nächsten Wochen vorgesehen.



TTM Laser wird in die grössten Sparte Bystronic eingegliedert, dem Geschäftsbereich für Blechbearbeitungsmaschinen. Mit den Technologien von TTM Laser werde das bestehende Angebot von Bystronic im Bearbeitungsschritt Schneiden vertieft.

Asien-Geschäft wächst deutlich

Es seien Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen und operativen Initiativen erzielt worden, heisst es weiter zum Geschäftsverlauf. So sei der Umsatz in Asien um knapp 24% gestiegen und auch in Europa seien die Wachstumsraten zweistellig ausgefallen. Einzig in Amerika blieb das Wachstum unterproportional.

Einen «bedeutenden Entwicklungsschritt» sieht das Unternehmen im der Übernahme der Otto Bock Kunststoff per vergangenem September. Insgesamt bezeichnet CEO Michael Willome das Ergebnis laut Mitteilung als «sehr erfreulich».

«Bei der Umsetzung unserer Prioritäten machen wir gute Fortschritte», lässt er sich zitieren. Willome verweist unter anderem darauf, dass der Umsatzanteil von Asien von unter 20% auf über 27% gesteigert worden sei. Es bedürfe aber weiterer Anstrengungen, um auch ohne Sondereffekte die mittelfristig angestrebte Ebit-Marge im Bereich von 8 bis 10% zu erreichen.

Ausblick zuversichtlich

Für das Geschäftsjahr 2018 beurteilt das Unternehmen das bestehende operative Umfeld als weiterhin günstig. So wird für das Gesamtjahr ein hohes einstelliges Umsatzwachstum prognostiziert sowie ein höheres Betriebsergebnis und eine weiter verbesserte Marge. Im ersten Quartal habe sich die robuste wirtschaftliche Entwicklung fortgesetzt und ebenso das günstige Investitionsklima.

Im Geschäftsbereich Mammut Sports Group verlaufe das auf fünf Jahre ausgelegte Strategieprogramm planmässig. Für 2018 sei hier ebenfalls ein verbesserter Umsatz- und Ergebnisbeitrag zu erwarten, welcher allerdings noch hinter den mittelfristigen Vorgaben bleiben dürfte.

Conzzeta bestätigt weiter die mittelfristigen Ziele, demnach wird ein Umsatzwachstum von über 5%, eine Ebit-Marge im Bereich von 8 bis 10% sowie eine Verzinsung der betrieblichen Nettoaktivitäten von über 15% angestrebt.

Die komplette Historie zu Conzzeta finden Sie hier. »