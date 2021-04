Conzzeta verkauft Mammut an britische Investmentgesellschaft

Es ist vollbracht. Conzzeta hat den Weg von einem Mischkonzern zu einem fokussierten Unternehmen hinter sich. Die heute gemeldete Vertragsunterzeichnung zum Verkauf des Outdoor-Sportartikelherstellers Mammut war der letzte Schritt zum Ziel. Ab Mitte Jahr, wenn die Transaktion abgeschlossen sein soll, wird Conzzeta nur noch aus der Sparte Bystronic bestehen, einem Hersteller von Maschinen zum Schneiden und Umformen von Blech. Und Bystronic soll die Gesellschaft künftig auch heissen. Die Fokussierung gelang bemerkenswert schnell. Conzzeta hat den Veränderungsprozess effizient und gut abgewickelt. Für Mammut wird kein Preis genannt, das ist etwas ärgerlich, dürfte er doch spätestens im nächsten Geschäftsbericht ohnehin genannt werden. Anhaltspunkte über Branchennachbarn zu erhalten, ist schwierig, zum einen weil es nur wenige kotierte gibt, zum andern weil sie unterschiedlich positioniert sind und sich auch in der Ertragskraft unterscheiden. Das rund Dreifache des Umsatzes, wie ihn Columbia Sportswear an der Börse erzielt, ist für Mammut wohl illusorisch. Durch den Käufer, Telemos Capital in London, bleibt Mammt über die Familie Jacobs ein Schweizer Bezug erhalten. Dass auch in dieser Transaktion ein Finanzinvestor und kein Branchennachbar zum Zuge kommt, bestätigt ein seit längerem zu beobachtendes Muster: Finanzinvestoren sind im gegenwärtigen Umfeld in der Lage, attraktivere Preise zu bieten. Wie auch immer der Preis ausfällt, die Nettoliquidität von Conzzeta wird sich durch die Devestition weiter erhöhen. Vom Unternehmen sind demnach weitere Sonderausschüttungen zu erwarten – und selbst dann bleibt genug für allfällige Ergänzungsakquisitionen.