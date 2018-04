Coop weitet Nestlé-Boykott aus

Der Preiskampf zwischen den Detailhändlern und dem Lebensmittelkonzern Nestlé (NESN 75.7 0.11%) geht in die nächste Runde. Coop will weitere Artikel aus den Regalen verbannen. Neu sind nicht mehr nur 150 Nestlé-Produkte, sondern mehr als 200 vom Bestellstopp betroffen, wie der Detailhändler auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft» mitteilt.

Da die Verhandlungen zwischen der Einkaufsgemeinschaft Agecore – zu der Coop, Edeka und vier weitere Händler gehören – und Nestlé andauern, will Coop die Situation nicht weiter kommentieren. Der Bestellstopp gilt gemäss einem Sprecher des Lebensmittelhändlers «bis auf weiteres». Coop führt rund 800 Nestlé-Artikel.

Der deutsche Detailhändler Edeka geht gemäss einem Bericht der «Lebensmittel-Zeitung» noch weiter: Der Bann treffe insgesamt schon ein Drittel des mit Nestlé-Produkten erzielten Erlöses.

Der Bestellstopp gilt bereits seit Mitte Februar. Coop und andere Anbieter fühlen sich von Nestlé benachteiligt: Die Preise, die der Nahrungsmittelhersteller verlange, seien höher als bei anderen Einkaufskooperationen. Darum will die Händlerallianz Agecore bessere Konditionen erzwingen. Gemäss der Zürcher Kantonalbank (ZKB) macht Nestlé gut 2 Mrd. Fr. Umsatz mit dieser Allianz (ALV 186.3 -0.59%), was 2% des Konzernumsatzes und 10% des Umsatzes in Europa entspricht.

Produzenten und Detailhändler stehen in einem ständigen Preiskampf. Dass Nestlé anscheinend nicht nachgeben will, ist gemäss ZKB-Aktienanalyst Patrik Schwendimann verständlich. «Es geht in diesem Machtpoker um sehr viel», glaubt er. Gebe Nestlé zu stark nach, drohe in Europa nicht nur von Agecore, sondern auch von den anderen Händlerallianzen weiterer Preisdruck.