Corona beschleunigt Abkopplung von China

Der grosse Feind von Donald Trump ist das Handelsdefizit der USA. Die Idee, mit der er seine Wähler im Präsidentschaftswahlkampf überzeugt hat: Werden weniger Güter importiert, kommen hochqualifizierte Jobs besonders aus China ins Land zurück. Wegen der Viruspandemie wachsen die Aversionen in der Bevölkerung gegen China. Und beim Import von Medizinalprodukten wird die Abhängigkeit zur Volksrepublik besonders offensichtlich.

Die Politik nutzt die Stimmung. Der republikanische Senator Marco Rubio hat einen Gesetzesvorschlag eingebracht, um die Abhängigkeit der pharmazeutischen Lieferketten von China zu vermindern. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Präsidenten, hat in einem Interview Subventionen für das Reshoring vorgeschlagen, also für das Rückholen von Fabriken in die USA: «Ich denke da an eine Erstattung von 100% für Fabriken, Ausstattung, intellektuelles Eigentum, Gebäude, Erneuerungsinvestitionen.» Japan bietet Firmen schon eine Erstattung von zwei Dritteln der Umzugskosten. Taiwan hat seit Anfang 2019 bereits 25 Mrd. Fr. an 180 Unternehmen ausbezahlt, um Fabriken aus China zurückzuholen.