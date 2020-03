Corona-Immunität als entscheidende Ressource

Infolge der Coronakrise leben wir im Ausnahmezustand. Aber wir wollen dringend in die Normalität zurück. Während manche die Hoffnung darauf verlieren, wächst gerade mit der Ausbreitung der Krankheit die entscheidende Ressource zur Bewältigung der Krise. Diese Ressource sind die Corona-Immunen. Diese Ressource muss effektiv eingesetzt, dafür intensiv gesucht sowie gefunden werden. Wie geht das?

Zu den Autoren

Reiner Eichenberger (Foto) ist Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg i. Üe. und Forschungsdirektor von CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts). Rainer Hegselmann ist Professor für Philosophie an der Frankfurt School of Finance & Management. David Stadelmann ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Research Fellow von CREMA und Mitglied des Walter-Eucken-Instituts (Deutschland).