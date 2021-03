Coronaimpfstoff von Johnson & Johnson erhält Notfallzulassung in den USA

(Reuters) In den USA steht ein weiterer Impfstoff im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zur Verfügung. Nach der Notfallzulassung durch die Arzneimittelbehörde FDA sprach sich am Sonntag auch ein Beratergremium der Gesundheitsbehörde CDC für einen breiten Einsatz des Vakzins von Johnson & Johnson (J&J) aus. Es wurde damit gerechnet, dass die Leiterin der CDC sich den Empfehlungen der Experten anschliesst und die ersten Dosen noch in der Nacht oder am Montag ausgeliefert werden.

Bislang waren in den USA das gemeinsame Mittel von BioNTech (BNTX 110.21 +1.08%) und Pfizer (PFE 33.53 +0.12%) sowie der Impfstoff von Moderna (MRNA 157.40 +1.67%) zugelassen. Im Vergleich zu diesen bietet der Impfstoff von J&J den Vorteil, dass eine Dosis ausreichen soll statt zwei. Zudem muss das Präparat nicht tiefgefroren gelagert werden, was die Verteilung erleichtert. Für die EU will die Arzneimittelbehörde EMA bis Mitte März über eine bedingte Marktzulassung entscheiden. Als weltweit erstes Land hatte Bahrain am Donnerstag eine Notfallzulassung erteilt.

J&J hatte Ende Januar für das Mittel eine Wirksamkeit von 66% beim Schutz vor mittelschweren bis schweren Covid-19-Verläufen in seiner weltweiten Untersuchung mit rund 44’000 Teilnehmern gemeldet. Bei der Vorbeugung einer Krankenhauseinweisung war das Vakzin 14 Tage nach der Impfung zu 85% wirksam und zu 100% nach 28 Tagen.