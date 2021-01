Coronaimpfstoff von Moderna in der Schweiz zugelassen

Die Schweiz lässt mit dem Produkt von Moderna den zweiten Coronaimpfstoff zu und kann so bei der Impfkampagne einen Gang höher schalten. In den nächsten Tagen sollen 200’000 Dosen geliefert werden. Sie reichen für 100’000 Personen, da jede zwei Spritzen im Abstand von rund vier Wochen erhalten muss. Nur so entfaltet die Impfung den vollen Schutz. Er liegt bei sehr hohen 94% und damit praktisch gleich hoch wie der von BioNTech und Pfizer (95%). Gemäss bisherigen Erkenntnissen hat ausserdem niemand, der trotz der Impfung an Covid-19 erkrankt ist, einen schweren Krankheitsverlauf aufgewiesen. Die Schweiz verfügt so zusammen mit den Lieferungen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer im Januar über knappe 0,5 Mio. Impfdosen. Das Bundesamt für Gesundheit spricht von geplanten regelmässigen Lieferungen, die es aber nicht präzisiert. Frühere Angaben von Behördenvertretern legen nahe, dass bis Ende März nicht sehr viel geliefert wird, dass sich die breite Bevölkerung aber voraussichtlich ab April impfen lassen kann. Zurzeit werden über 75-jährige Personen priorisiert und auch jüngere, die chronische Krankheiten mit besonders hohem Risiko eines schweren Covid-Verlaufs aufweisen. Es wird also noch mehrere Monate dauern, bis sich die Hospitalisierungen und die Todesfälle aufgrund des Coronavirus deutlich verringern. Doch die Normalisierung ist nun in Griffweite. Für Moderna fällt die Zulassung in der Schweiz, die 7,5 Mio. Dosen vorbestellt hat, kaum ins Gewicht. Sie will mit Partnerin Lonza bis Ende Jahr bis zu 700 Mio. Dosen produzieren.