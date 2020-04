Fed sieht «scharfen und abrupten» Einbruch

(Reuters) Die Coronaviruspandemie hat der US-Konjunktur laut der amerikanischen Zentralbank Fed in den vergangenen Wochen quer durch das Land einen schweren Schlag versetzt. Die Wirtschaftsaktivität sei in allen Regionen «scharf und abrupt» eingebrochen. Das teilten die Währungshüter in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht «Beige Book» mit. Am härtesten seien die Freizeitindustrie, das Gastgewerbe und der Einzelhandel – abgesehen von essenziellen Gütern – getroffen worden. Das sei eine Folge des Social Distancing und der von den Bundesstaaten beschlossenen Geschäftsschliessungen.

Alle Bezirke hätten einen hochgradig unsicheren Ausblick von ihren Wirtschaftskontakten gemeldet, erklärte die Notenbank. Die meisten rechneten damit, dass sich die Lage in den nächsten Monaten verschlechtern werde. In dem Fed-Bericht wurde das Coronavirus oder die durch den Erreger ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 insgesamt 93 mal erwähnt. Die Währungshüter haben bereits billionenschwere geldpolitische Stützungsprogramme aufgelegt. Damit wollen sie in der Krise den Kreditfluss in der Wirtschaft stützen und Finanzierungsengpässe von Firmen und Haushalten verhindern. Den Leitzins hat das Fed mittlerweile auf das Band von null bis 0,25% gesenkt.