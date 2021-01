Corona und die Kantone

Das Image der Schweiz als demokratisch regiertes und effizient verwaltetes Land hat in der Coronakrise erheblich Schaden genommen. Ein wichtiger Aspekt von beidem ist die Einschätzung der Rolle der Kantone in dieser Krise. Manche kritisieren mehr oder weniger heftig die zeit- und teilweise Zentralisie­rung von normalerweise kantonalen Kompetenzen beim Bund als Verstoss ge­gen den Föderalismus. Andere beschweren sich lauthals über den Flickenteppich der kantonalen (und teilweise sogar kommunalen) Coronapolitik, und wieder andere beklagen Kompetenzchaos, Führungsschwäche und Vernebelung von Ver­antwortung sowohl auf kantonaler als auch auf föderaler Ebene. Was der Dis­kussion noch weitgehend fehlt, ist eine Systematisierung der Argumente, die eine Voraussetzung für konstruktive Vorschläge wäre.

Zum Autor Henner Kleinewefers ist emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Universität Freiburg i. Üe. Infobox öffnen

Die ökonomische Theorie des Föderalismus bietet hierfür einige bedenkenswer­te Ansatzpunkte. Davon ist hier vor allem die sinnvolle Verteilung der Aufgaben und der damit verbundenen Ausgaben im föderalistischen Staat relevant. Im idealen föderalen Staat wäre sie so geregelt, dass die unteren föderalistischen Einheiten (Kantone) Aufgaben und Ausgaben gemäss den je unterschiedlichen kantonalen Präferenzen übernehmen, während die allen gemeinsamen Präferen­zen der oberen föderalistischen Einheit (Bund) zur Durchsetzung zugewiesen sind. Es versteht sich, dass dieses Ideal ein höchst abstraktes Modell ist. Sein Zweck ist nicht, die Realität abzubilden, sondern einen Bezugspunkt für Diskus­sionen über Abweichungen der Realität vom Ideal zu liefern und damit zu Emp­fehlungen für einen brauchbaren Föderalismus in einer unvollkommenen Welt zu kommen. Dem Anlass entsprechend wird die Diskussion hier nur in Bezug auf die Pandemie geführt. Dabei kann man wohl davon ausgehen, dass die Prä­ferenz für gesundes Überleben in allen Kantonen etwa gleich ist, was für eine Ansiedlung der Pandemiepolitik beim Bund spricht. Zusätzlich weisen mindes­tens vier weitere Aspekte in dieselbe Richtung.

Erstens, das zentrale Thema in der Pandemie ist die Ansteckung, die in ökono­mischer Terminologie eine negative Externalität ist. Die Ansteckung schert sich in einer extrem arbeitsteiligen und daher auch extrem mobilen Welt nicht um kommunale, kantonale und nationale Grenzen. Die Grenzen undurchlässig zu machen, ist in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht ex­trem teuer. Selbst eine gewisse Verminderung der Durchlässigkeit ist für die notwendige Dauer allenfalls an den nationalen Grenzen möglich, aber kaum im Landesinneren. Dort werden kantonale Unterschiede in der Pandemiepolitik durch Ansteckungen bei hoher Mobilität in kurzer Zeit auf dem jeweils höchsten Pandemieniveau eingeebnet. Die Allgegenwart von Ansteckungen und das ge­meinsame Interesse, die Pandemie zu überwinden, sprechen ganz klar für zentra­le Regelungen ohne kantonale Unterschiede.

Es gilt das Effizienzgebot

Zweitens, auch während einer Pandemie gilt das Effizienzgebot. Die Massnahmen sollten zu möglichst niedrigen Kosten durchgeführt werden. Dazu gehören auch Informations-, Entscheidungs- und Durchsetzungskos­ten. Die Schweiz hat ein eingespieltes System der Durchführung von Bundesent­scheiden durch die Kantone, das im Normalfall gut, wenn auch sicher nicht im­mer zu den niedrigstmöglichen Kosten funktioniert und daher auch nicht einfach übergangen werden kann und soll. Aber zu einer Krisensituation gehört ein effi­zientes Informations- und Lenkungssystem in alle Richtungen, innerhalb der Be­hörden, von den Behörden zu den Bürgern und von den Bürgern zurück zu den Behörden. In dieser Hinsicht gab es auf allen staatlichen Ebenen schwere Ineffi­zienzen, die nicht nur Geld, sondern auch Leben, Gesundheit, Glaubwürdigkeit, Motivation etc. gekostet haben. Die Pandemieverwaltung, insbesondere die In­formationssysteme, muss unter der Aufsicht des Bundes kostengünstig stan­dardisiert werden. Da alle Bürger des Landes in gleicher Weise bei einem im wahrsten Sinne des Wortes vitalen Bedürfnis betroffen sind, gibt es hier keinen Raum für lokale oder regionale Besonderheiten in der Verwaltung und der Informa­tion.

Drittens, für die Zentralisierung der Entscheidungs- und Durchsetzungskompe­tenz beim Bund sprechen nicht nur das allen gemeinsame Interesse am gesunden Überleben sowie die Aspekte der allgegenwärtigen Ansteckung sowie der Infor­mations- und der Durchsetzungseffizienz, sondern auch und vor allem der Aspekt der Entscheidungseffizienz. In der Coronakrise bestand und besteht der Kreis der Mitentscheidenden aus den sieben Bundesräten, vielen Akteuren in der Bundes­verwaltung, diversen Beratungsgremien, den kantonalen Regierungen und den Parteien sowie den Lobbygruppen entsprechend ihrer jeweiligen Stärke, um nur die wichtigsten zu nennen. In Bezug auf das vorrangige Ziel der Pandemieeindäm­mung effiziente und über Zeit und Ort konsistente Entscheidungen und ihre Durchsetzung sind davon nicht zu erwarten, und die Verantwortung wird bis zur Unauffindbarkeit vernebelt. Es muss klar sein, dass der Bundesrat als Kollegial­behörde alle relevanten Entscheidungen trifft und dafür auch die Verantwortung übernimmt und dass die Durchsetzung klar den zuständigen Departementen zugewiesen und von ihnen verantwortet wird. Eine solche Notfallorganisation sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das unsägliche Chaos der letzten zwölf Monate zeigt überraschenderweise, dass dies nicht der Fall ist.

Kantonale Finanzen schonen

Viertens, der Bund sollte die alleinige Kompetenz und Verpflichtung haben, Entschädigungszahlungen festzusetzen, zu leisten und zu finanzieren. Die Kan­tone (und erst recht die Gemeinden) sind sehr viel empfindlicher als der Bund in Bezug auf das Erpressungspotenzial politischer, wirtschaftlicher und anderer An­spruchsgruppen. Es muss möglichst vermieden werden, dass mit den extrem teuren Entschädigungszahlungen auch noch neue Ungerechtigkeiten, Mitnahme­effekte und Renten finanziert werden. Es kommt hinzu, dass es keinen Sinn ergibt, die kantonalen Finanzen durch die (Mit-)Finanzierung einer eindeutig nationalen Aufgabe zu ruinieren. Nicht zuletzt sind auch die kantonalen Ver­schuldungsspielräume und -konditionen geringer und schlechter als diejenigen des Bundes. Aus volkswirtschaftlicher Sicht hat die Stützung von Wirtschaft und Beschäftigung durch Entschädigungszahlungen des Bundes annähernd den Charakter von Helikoptergeld, da sie am Kapitalmarkt mit Leichtigkeit zu Null- oder Negativzinsen aus den riesigen brachliegenden, aber anlagesuchenden Mitteln finanziert werden können, die durch die expansive Geldpolitik bereits geschaffen worden sind.

Manche eingefleischte Föderalisten, zu denen sich der Verfasser übrigens auch zählt, werden dies mit Grausen lesen. Aber nationale Präferenzen und die daraus folgenden Aufgaben sind nun einmal Bundessache, nicht Angelegenheit der Kantone und auch keine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Kantonen, was zwar von vielen Föderalisten gerne als Rückzugsposition benutzt wird, aber sel­ten zu guten Ergebnissen führt – auch nicht im vorliegenden Fall.