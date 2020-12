Impfstoff von BioNTech und Pfizer nimmt wichtige Hürde

Die USA werden aller Voraussicht nach dem ersten Coronaimpfstoff eine Notfallzulassung erteilen, dem von BioNTech und Pfizer. Ein Expertenausschuss hat sich mit grossem Mehr für eine entsprechende Empfehlung an die Gesundheitsbehörde ausgesprochen. Zweifel wurden vor allem geäussert, ob Sechzehn- und Siebzehnjährige ebenfalls geimpft werden sollen. Zu dieser Altersgruppe habe Pfizer die Daten von nur 153 Teilnehmern eingereicht. Weitere Fragezeichen betreffen Nebenwirkungen. Am Dienstag hatten zwei Mitarbeiter des britischen Gesundheitswesens starke allergische Reaktionen gezeigt. Grossbritannien hat den Impfstoff bereits zugelassen und eine landesweite Impfkampagne gestartet. Die beiden Mitarbeiter hatten eine Vorgeschichte mit allergischen Reaktionen. Grossbritannien hat darauf ausgeprägten Allergikern einstweilen vom Impfstoff abgeraten, bis genauere Untersuchungen vorliegen. Allergische Reaktionen kommen auch bei anderen Impfstoffen vor. Insgesamt zeigen die bisher bekannt gewordenen Daten Nebenwirkungen, wie sie bei fast allen Impfstoffen üblich sind. Die Gesundheitsbehörden werden das genau im Auge behalten müssen und möglicherweise zu Beginn einige fragile Bevölkerungsgruppen ausschliessen. In wenigen Monaten werden dann genauere Informationen vorliegen, auch zu anderen Impfstoffen, von denen einige beispielsweise für Allergiker oder junge Erwachsene besser geeignet sein könnten.