Coronakrise bremst Idorsia

Die Coronakrise bremst einige Medikamentenstudien, das wichtigste Projekt ist aber auf Kurs und vielversprechend. Ausserdem reichen Idorsias flüssige Mittel bis in die zweite Hälfte des nächsten Jahres. Das junge, aber erfahrene Pharmaunternehmen ist also gut aufgestellt, um die Krise zu bewältigen. Dennoch dürfte sie selbst auf das grösste Schweizer Biotech-Unternehmen einen Schatten werfen bei der Beschaffung weiterer Gelder. Die Aussichten für lukrative Lizenzvereinbarungen mit anderen Pharmaunternehmen sind getrübt, wahrscheinlich auch die Bereitschaft einiger Investoren, Geld nachzuschiessen. Immerhin notiert der Aktienkurs nach den positiven Daten zum Schlafmittel Dora nahe dem Allzeithoch. Der Zeitpunkt für eine Aktienkapitalerhöhung wäre also günstig. Der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen wohl ebenfalls.

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.