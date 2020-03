Fintool untersucht den deutschen Aktienmarkt. Einmal in seiner Corona-Kurzfristdynamik, dann auch darin, was die gegenwärtigen Turbulenzen in einem längerfristigen Kontext bedeuten.

