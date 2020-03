Coronakrise: Einmal volltanken, bitte

Die Coronakrise stellt die Schweiz vor grosse Herausforderungen. Eine der wenigen positiven Seiten der Pandemie sind fallende Brenn- und Treibstoffkosten: Wenn die globalen Rohölpreise noch eine Weile auf diesem Niveau bleiben, dürften Benzin und Heizöl deutlich billiger werden.

In den USA könnte der Preis für eine ­Gallone Benzin auf 2 $ fallen. Das wären für europäische Verhältnisse unvorstellbare 50 Rappen pro Liter. In der Schweiz schlagen sich Schwankungen im Ölpreis weniger stark in den Fahrkosten nieder. Wegen der hohen Abgaben und Steuern macht der Einkaufspreis auf den Spot-Märkten der Region ­Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam (ARA) nur ein Viertel des Endpreises an der Zapfsäule aus.