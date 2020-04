Coronakrise schwächt Wachstum von Google-Mutterkonzern

(Reuters) Die Coronavirus-Pandemie hat das Wachstum von Google gedämpft. Zum Jahresstart legte der Umsatz um 13% auf 41,2 Mrd. $ zu, wie der Google-Mutterkonzern Alphabet (GOOGL 1342.69 8.93%) am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. «Die Performance in den ersten beiden Monaten des Quartals war stark, aber im März haben wir eine starke Drosselung bei den Werbeeinnahmen erlebt», teilte Google-Finanzchefin Ruth Porat mit. Sie gehe davon aus, dass das laufende Quartal für das Werbegeschäft schwer werde.

Im März führten viele Länder Kontaktsperren ein, Läden und Fabriken weltweit mussten zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr schliessen. Inzwischen befindet sich die Weltwirtschaft in einer Rezession und viele Menschen – vor allem auf dem Heimatmarkt – sind arbeitslos geworden. Im Vorjahreszeitraum war Google noch auf ein Erlösplus von 17% gekommen.

Analysten hatten mit einer stärkeren Abschwächung des Werbegeschäfts gerechnet. Google ist längst kein reiner Suchmaschinenanbieter mehr, sondern auch als Finanzinvestor unterwegs, Hersteller von Surface-Tablets und Lautsprechern sowie als Anbieter drohnenbasierter Lieferungen. Trotzdem machen die Werbeeinnahmen, die durch Banner oder Videos generiert werden, rund 80% des Umsatzes aus.

Angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronakrise will Google die Kosten stärker im Blick behalten. Porat kündigte an, das Tempo beim Stellenaufbau zu senken. In die Cloud will der US-Konzern trotzdem stark investieren. In dem umkämpften Geschäft konkurriert Google mit Marktführer Amazon (AMZN 2367.63 2.31%) und mit Microsoft (MSFT 174.795 2.94%). Die Erlöse in diesem Bereich sprangen um 52% auf 2,8 Mrd. $.

Google profitiert davon, dass Menschen angesichts der Ausgangssperren mehr Zeit vor dem Rechner oder mit ihren Smartphones verbringen. Vor allem das Duo-Videochat-Angebot und das Videoportal YouTube sind in der Krise beliebt. Der Gewinn kletterte im ersten Quartal um 2,7% auf etwa 6,8 Mrd. $.

Google ist der erste grosse US-Technologiekonzern, der Einblick in den Jahresstart gegeben hat. Diese Woche folgen noch Facebook (FB 193.72 5.91%), Microsoft, Apple (AAPL 287.92 3.35%) und Amazon.