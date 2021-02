Coronaschulden müssen abgebaut werden

Zum Autor Frank Marty ist Leiter Finanzen und ­Steuern und Mitglied der Geschäftsleitung von Economiesuisse. Infobox öffnen

Der Bundesrat hatte vor, per Ende Jahr einen Abbauplan für die Coronaschulden in die Vernehmlassung zu geben. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit und der erweiterten Hilfspakete hat er vorläufig darauf verzichtet. Aber sollen die Coronaschulden überhaupt abgebaut werden? Die Gesetzeslage ist klar: Die Schulden sind binnen sechs Jahren abzutragen. Die Frist kann erstreckt werden. Einen unkompensierten Schuldenanstieg erlaubt die Schuldenbremse nicht, weder im ordentlichen noch im ausserordentlichen Haushalt, wo das Gros der Coronaschulden anfällt.

Argumentiert wird teilweise damit, dass der Bund seit Einführung der Schuldenbremse vor fünfzehn Jahren Schulden im Umfang von 30 Mrd. Fr. abgebaut hat. Die Coronaschulden werden am Ende wohl ähnlich hoch sein. Sie könnten deshalb mit dem Schuldenabbau verrechnet werden. Die Schuldenbremse habe nie das Ziel gehabt, Schulden abzubauen, sondern sie lediglich zu stabilisieren. Das «Wiederauffüllen» sei deshalb legitim.

Mehr Handlungsspielraum

Dem ist Folgendes entgegenzuhalten: Erstens war der Schuldenabbau tatsächlich nicht das erklärte Ziel der Schuldenbremse. Der Bundesrat erachtete dieses Ziel als nicht realistisch. Wünschbar war der Schuldenabbau dennoch. So erklärte der damalige Bundesrat Kaspar Villiger in der Debatte im März 2001: «Sollte aber trotzdem ein Abbau gelingen, wäre das natürlich umso besser, weil wir dann in der Rezession wieder mehr Handlungsspielraum hätten. Mit der Ausnahmeregel können wir in der Rezession sogar die Schuldenquote wieder erhöhen und damit die Stabilisierung durchbrechen.»

Das Parlament hatte zweitens selbst die Weichen in Richtung Schuldenabbau gestellt, indem es die Schuldenbremse entsprechend änderte. Es führte die sogenannte Asymmetrie ein, die besagt, dass verbotene Defizite zu kompensieren sind, ungeplante Überschüsse aber zu keinen neuen Ausgaben führen dürfen, sondern für den Schuldenabbau zu verwenden sind. Der damalige Kommissionssprecher, Alt-Ständerat Hansheiri Inderkum, hielt fest: «Die Kommission beantragt Ihnen hier aber, auf die Abtragung von Überschüssen zu verzichten, damit (…) die Option Schuldenabbau möglich ist.»

Drittens gab es für den Schuldenabbau gute Gründe. Die Bundesschulden erlebten in den Neunzigerjahren den stärksten Anstieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Betrug der Schuldenstand 1990 knapp 40 Mrd. Fr., erreichte er 2005 den Rekord von 130 Mrd. Fr. Die Schuldenquote stieg auf mehr als das Doppelte, von 11,8 auf 28,5%.

Dieses auch im internationalen Vergleich enorme Schuldenwachstum war zu 40% durch Haushaltsdefizite bedingt, d. h. durch den Überkonsum einer nicht nachhaltigen Ausgabenpolitik im Umfang von 35 Mrd. Fr. in fünfzehn Jahren. Dies wies der Bundesrat im Schuldenbericht von 2006 nach, in dem er von einer «gravie­renden Verschlechterung der Finanzlage» und von «berechtigter Besorgnis» sprach (der übrige Schuldenanstieg ging auf die Bereinigung von «Altlasten» wie die Sanierung der SBB zurück).

Damit wird klar: Der Schuldenabbau der letzten fünfzehn Jahre diente dazu, den präzedenzlosen Schuldenanstieg der vorangegangen fünfzehn Jahre zu kompensieren. Der Schuldenabbau war durch die Ausgestaltung der Schuldenbremse vorgespurt worden, war aber dennoch in diesem Umfang nicht absehbar.

Die Wirkungsweise der Schuldenbremse war zu wenig bekannt, namentlich das regelmässige Anfallen von Kre­ditresten, die konsequent in den Schuldenabbau geleitet werden konnten. Zudem hat die Schweiz anders als in den Neunzigerjahren eine insgesamt starke Wirtschaftsentwicklung erlebt, die zu hohen Überschüssen führte.

Ist es nun legitim, die Schulden des Bundes wieder auf den Stand von 2005 «aufzufüllen» und dort stehen zu lassen, weil das der Stand war, auf dem die Schuldenbremse angesetzt hatte?

Alt-Bundesrat Villiger erklärte dazu: «Aber wenn die nächste Generation Schulden bezahlen muss für Konsum, den wir getätigt haben, (…) dann bekommt diese Generation vom Staat keine adäquate Gegenleistung für ihre Steuergelder. Das dürfen wir der nächsten Generation nicht antun! (…) Mit diesen Mechanismen sichern wir den Handlungsspielraum der nächsten Generationen, hier gilt die Nachhaltigkeit genauso wie etwa bei der Ökologie oder in anderen Bereichen.»

Dieses Votum gilt unverändert. Die Coronaausgaben des Staates werden kaum grundsätzlich bestritten. Ebenso unbestritten sollte sein, dass wir für das aufkommen, was wir heute zusätzlich ausgeben. Es sind unsere Krisenhilfen und nicht die unserer Kinder und Enkel. Sie werden mit ihren eigenen Krisen zu kämpfen haben und sollen nicht an unsere Problembewältigung zahlen müssen.

Der Internationale Währungsfonds, so Villiger damals, habe die Schweiz ausdrücklich dazu ermuntert, Schulden abzubauen. Die Schweiz werde wegen der demografischen Veränderung in der Krankenversicherung und der Altersvorsorge unter Druck geraten. Es gelte jetzt, Reserven zu schaffen. Die Schulden der Schweiz sind heute, zwanzig Jahre später, verhältnismässig niedriger, auch mit Corona. Aber die Probleme der Zukunft bleiben – und neue werden dazukommen.

Abbau möglich

Die Fehlbeträge im Zusammenhang mit Corona sind deshalb abzutragen. Der Bund kann hohe Beträge ohne «Stress» für den laufenden Haushalt über die Zeit kompensieren. Die genannten Kreditreste sind eine Amortisationsquelle. Eine andere sind die Ausschüttungen der Nationalbank (SNB (SNBN 4'900.00 +1.66%)). Gemäss Usanz verwendet der Bund sie für den laufenden Haushalt. In den letzten zehn Jahren betrug die SNB-Dividende durchschnittlich 600, nie aber mehr als 830 Mio. Fr. Erst seit 2020 rechnet der Bund als Folge der stark gewachsenen SNB-Bilanz mit einer höheren Ausschüttung von jährlich bis 2 Mrd. Fr. (die Kantone erhalten das Doppelte).

Mindestens ein Teil des über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Betrags sollte dem Schuldenabbau zukommen. Dass so unerwünschte Abhängigkeiten geschaffen würden, ist kaum stichhaltig. Sind die Mittel erst einmal im Haushalt, werden erst recht Ansprüche geschaffen. Sinkt die Dividende wieder und dauert die Schuldentilgung etwas länger, wäre das hingegen kein Weltuntergang. Spätestens in einer Generation jedoch sollte Corona finanzpolitisch kein Thema mehr sein. Es würfe ein miserables Licht auf uns, müssten unsere Kinder dann den Kopf schütteln und sagen: leider nein.