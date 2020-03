Coronavirus bereitet der US-Wirtschaft Sorge

(Reuters) Trotz moderaten Wachstums hat die Coronavirus-Epidemie der US-Wirtschaft laut des Federal Reserve in den vergangenen Wochen zugesetzt. Die Auswirkungen belasteten die Reise- und Tourismusbranche in den Vereinigten Staaten, teilte die amerikanische Zentralbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht «Beige Book» mit.

Zudem sei es im Zusammenhang mit der Epidemie zu Verzögerungen in Lieferketten gekommen. In mehreren Gegenden der USA habe die Notenbank von Produzenten erfahren, dass sie in den kommenden Wochen mit «weiteren Verwerfungen» rechneten. Insgesamt taucht der Begriff Coronavirus in dem Bericht nicht weniger als 48 Mal auf.

Das Fed hatte am Dienstag überraschend den Leitzins 50 Basispunkte auf 1 bis 1,25% gesenkt. Der Schritt wurde mit den Risiken für die US-Wirtschaft begründet, die mit der Ausbreitung des Coronavirus verbunden sind.

Der US-Währungshüter James Bullard sagte Bloomberg TV am Mittwoch, der Leitzins sei «zurzeit richtig positioniert», wenn man die bislang vorliegenden Informationen zugrunde lege. Der Chef des Distriktnotenbank St. Louis fügte hinzu, mit der Zinssenkung habe man auch für den Fall vorsorgen wollen, dass die Auswirkungen der Epidemie auf das Wirtschaftswachstum durchschlagen sollten.