Coronavirus lastet auf Aktien

Das Coronavirus hat zu Beginn der Woche seine Spuren an den Märkten hinterlassen. Die Zahl der Infizierten ist rapid gestiegen, China hat drastische Massnahmen gegen die Ausbreitung ergriffen. Der Vergleich mit früheren Epidemien zeigt: Das Coronavirus wird die Unternehmenswelt – auch die Schweizer – negativ beeinflussen.

Am Montag schlugen die Sorgen um die Folgen des Krankheitsausbruchs in China auf den Schweizer Aktienmarkt durch. Der Leitindex SMI schloss am Montag 1,6% tiefer, erholte sich aber am Dienstag bereits wieder etwas. Die asiatischen Märkte sind am stärksten betroffen, die Börsen in Japan und Südkorea gaben Montag und Dienstag nach. Die Börsen in Hongkong und Schanghai waren wegen des chinesischen Neujahrs geschlossen.

Tausende Infizierte – harte Massnahmen

Corona sind eine ganze Familie von Viren, von der einfachen Grippe bis zum Sars-Erreger. Das neue Virus mit dem Namen 2019-nCoV tauchte Ende 2019 in der Stadt Wuhan auf. China gibt 4600 Infizierte an, die Zahl der Toten stieg bis Dienstag auf 106. Forscher arbeiten an einem Impfstoff, was aber Monate dauert. China hat derweil 45 Mio. Menschen in rund einem Dutzend Städten von der Aussenwelt abgeschnitten und die Reisemöglichkeiten stark eingeschränkt.

Wirtschaftlich dürften die Folgen heftig ausfallen. Als bedingter Vergleich dient die Sars-Epidemie. Ende 2002 brach das Virus in China aus, forderte über 8000 Infizierte und 774 Tote. Anfang Juli 2003 galt es als eingedämmt. Bereits im April hatte der Hangseng sein Minus seit Ausbruch wettgemacht, der SMI egalisierte die Verluste Mitte August. Laut den Analysten von Jefferies sind damals wie heute Aktien von Airlines, Detailhändlern, E-Commerce und tourismusnahen Unternehmen negativ betroffen. Resistent zeigten sich Titel von Pharmakonzernen, Versicherern, Versorgern und Telecomunternehmen. Auch Schweizer Unternehmen spürten die Auswirkungen.

SwatchGroup und Richemont drohen herbe Einbussen

Allen voran werden Swatch Group und Richemont belastet. Beide Luxusgüterkonzerne erzielen einen substanziellen Umsatzanteil mit chinesischen Konsumenten. Bei Richemont sind es Analystenschätzungen zufolge rund 40%, bei Swatch Group gar über 50%. Sollte sich das Virus weiter verbreiten, hätte es für beide ungute Folgen. Bei der Sars-Epidemie meldete Swatch Group für das erste Halbjahr 2003 einen Umsatzrückgang von 7% und ein Gewinnminus von satten 10%.

Die Analysten der Royal Bank of Canada rechnen damit, dass sich im schlimmsten Fall die jüngste Epidemie in einem ähnlichen Ausmass auf die Finanzzahlen von Swatch Group und Richemont im ersten Halbjahr 2020 auswirken könnten. Allerdings haben beide Titel mit den jüngsten Kursverlusten wohl den grössten Teil dieser Ängste bereits eingepreist.

Folgen für Flughafen Zürich noch nicht abzusehen

Über den Flughafen Zürich reisen viele Touristen aus und nach Asien. Wöchentlich gibt es ab Zürich 27 Direktverbindungen nach China. Besondere Kontrollen ankommender Passagiere werden derzeit nicht vorgenommen. Anordnen könnte das das Bundesamt für Gesundheit, das bis Dienstag jedoch davon absah.

Der Passagieranteil aus ganz Fernost machte 2018 rund 7% von 31 Mio. Fluggästen aus. Wie viele davon aus China kamen, wird nicht erhoben. Die Daten für 2019 liegen noch nicht vor. Am Montag verloren die Aktien des Flughafens 2,8%. Ob sich das Virus konkret aufs Geschäft auswirkt, muss sich aber erst noch zeigen. Sollte dem so sein, könnten auch die Einnahmen des Flughafens aus Detailhandelskonzessionen betroffen sein.

Reisedetailhändler Dufry über die Massen abgestraft

Sollte der internationale Flugverkehr über längere Zeit abnehmen, hätte das auch gravierende Folgen für Dufry. Der Detailhändler beansprucht mit seinen Läden an Flughäfen weltweit die Marktführerschaft mit einem Anteil von über 20%.

So stehen die Aktien von Dufry wegen des Coronavirus unter starkem Verkaufsdruck. Auf fast 10% beläuft sich das Minus der letzten Tage. Die starke Kursreaktion scheint angesichts der Ausrichtung Dufrys dann aber doch übertrieben. Der Reisedetailhändler ist gemessen am Gesamtmarkt in Asien untervertreten. In der Region Asien, Pazifik und Naher Osten erwirtschaftet Dufry nur 15% des Umsatzes, betreibt aber beispielsweise in Hongkong am neuen Bahnhof einen Duty-free-Shop.