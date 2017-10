Corporate America ist in der Beweispflicht

Die amerikanischen Aktienmärkte jagen von Rekord zu Rekord. Selbst im gefürchteten Börsenmonat September hat der Leitindex S&P 500 keine Anzeichen von Schwäche gezeigt und notiert seit Anfang Jahr annähernd 14% im Plus. Ein zentraler Treiber der Hausse waren zuletzt die steigenden Unternehmensgewinne. Umso genauer sollten Investoren deshalb darauf achten, was für Zahlen Corporate America in den kommenden Wochen zum dritten Quartal präsentiert.

Den Auftakt geben am Mittwoch Delta Air Lines, der Vermögensverwalter Black-Rock und der Industriezulieferer Fastenal. In der zweiten Hälfte der Woche rückt dann der Bankensektor in den Fokus. Mit J. P. Morgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo präsentieren Amerikas vier grösste Finanzkolosse ihren Leistungsausweis. Wenige Tage später folgen die Investmenthäuser Morgan Stanley und Goldman Sachs. Ab Mitte Monat kommt die Berichtssaison dann richtig in Schwung.