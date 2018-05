Cosmo dreht bei Methylen Blau eine Extrarunde

Nun ist klar, weshalb die US-Gesundheitsbehörde FDA die Diskussionen über die Kennzeichnungs- und Post-Marketing-Anforderungen für Methylen Blau MMX gegenwärtig nicht fortführen will. Sie will, dass Cosmo die Resultate aus der Phase-III-Studie für das Darmfärbemittel in einer weiteren Studie bestätigt. Bisherige Daten sind den Amerikanern nicht solide genug.

Eine Extrarunde würde für das Pharmaunternehmen mit Sitz in Irland kostspielig werden. Hinzu käme die Verzögerung, die Cosmo indirekt ebenfalls Geld kosten würde. Sie müsste während dieser Zeit auf Einnahmen verzichten. Entsprechend gross ist der Frust bei den Investoren. Die an der Schweizer Börse SIX kotierten Aktien haben seit Aufkommen der Bedenken der FDA am 9. Mai rund 30% an Wert verloren.