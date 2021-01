Cosmo erzielt positive Ergebnisse

Cosmo verbucht einen weiteren Erfolg ohne grosse Auswirkung auf den Aktienkurs. Die erfolgreiche Phase-II-Studie mit dem Antibiotikum Rifamycin zur Behandlung von Reizdarmsyndrom mit Durchfall ist wichtig. Das Mittel ist bereits in tieferer Dosierung bei Reisedurchfall zugelassen. Auch in der aktuellen Studie mit 600 mg waren offenbar keine besorgniserregenden Nebenwirkungen festzustellen. Es sieht also recht gut aus, dass das Antibiotikum am Ende auch für diese Indikation zugelassen wird. Der Spitzenumsatz beim Reizdarmsyndrom sollte mit rund 0,5 Mrd. Fr. mindestens fünfmal höher liegen als bei Reisedurchfall. Schon 2022 könnte das Mittel auf den Markt kommen. Cosmo hat in den letzten Monaten mehrere positive Entwicklungen erlebt. Nur der Aktienkurs bleibt gedrückt. FuW schätzt die Wahrscheinlichkeit als gross ein, dass sich die Markteinschätzung schon bald aufhellen wird, und empfiehlt die Valoren zum Kauf.