Cosmo findet Partner in den USA

Das Pharmaunternehmen Cosmo (COPN 76.4 1.6%) findet einen Lizenzpartner für sein Antibiotikum Aemcolo in den USA. Man habe mit RedHill Biopharma einen Lizenzvertrag für Aemcolo abgeschlossen, teilte Cosmo am Freitag mit. Gleichzeitig beteilige sich Cosmo mit 19,56% an RedHill.

RedHill Biopharma sei eine Spezialitäten-Biopharmagesellschaft, die sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Medikamenten für den Magen-Darmtrakt spezialisiert habe, hiess es weiter. RedHill habe aktuell ein Team von 40 Vertriebsmitarbeitern, das stark ausgebaut werden solle.

Der Lizenzvertrag sehe Lizenzgebühren im hohen 20-Prozent-Bereich sowie regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 100 Mio. $ vor, schrieb Cosmo weiter. Zudem sei eine Anzahlung in amerikanischen, an der Nasdaq kotierten Depositaktien von RedHill (ADS = American Depositary Shares) in der Höhe von 12 Mio. geplant.

Cosmo investiere 36,3 Mio. $ in RedHill-ADS zu einem Preis, der dem Durchschnitt der letzten 30 Tage entspreche, hiess es weiter. Zusammen mit den ADS, die als Anzahlung geleistet worden seien, werde Cosmo eine Beteiligung von 19,56%am Unternehmen halten und werde damit zum grössten Aktionär von RedHill. Cosmo habe das Recht, ein Mitglied des Verwaltungsrates von RedHill zu ernennen.

«Wir haben nun den richtigen US-Partner für Aemcolo gefunden», sagte Cosmo-Verwaltungsratspräsident Mauro Ajani im Communiqué. Aemcolo sei ein von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) kürzlich zugelassenes Antibiotikum zur Behandlung von Reisedurchfall und werde derzeit in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von IBS-D getestet.

«Wir freuen uns sehr, der grösste Aktionär von RedHill zu werden», erklärte Ajani weiter: «Diese Beteiligung ist strategisch und ein Zeichen des Vertrauens.»