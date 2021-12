Cosmo hält nach Umtauschangebot 96,5% an Cassiopea

Cosmo ist mit der Übernahme von Cassiopea am Ziel: In der Nachfrist wurden ihr noch einmal viele Aktien angedient. Vom ersten Ergebnis am 18. November bis heute ist ihr Anteil von 87,4 auf 96,5% gestiegen. CEO Alessandro Della Chà hat im Gespräch mit FuW bereits angekündigt, er strebe einen Squeeze-out der verbliebenen Aktionäre an. Das «Rausquetschen» der Aktionäre, die das Angebot zum Umtausch in Cosmo-Aktien nicht angenommen haben, ist rechtlich möglich, wenn der Hauptaktionär mehr als 90% der Anteile hält. Wer seine Cassiopea-Titel noch nicht angedient hat, dürfte nun also zum Verkauf gezwungen werden. Sobald alle Bedingungen gegeben sind, will Cosmo die Valoren der ehemaligen und nun zurückgeholten Dermatologiesparte Anfang nächstes Jahr dekotieren lassen. Cosmo hatte Cassiopea 2015 separat an die SIX gebracht und Anfang Oktober den Rückkauf angekündigt.