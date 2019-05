Cosmo konkretisiert Marktpläne für Reisedurchfallmittel

(AWP) Das Biopharmaunternehmen Cosmo (COPN 101.6 0%) will sein Mittel Aemcolo zur Behandlung von Reisedurchfall ab Spätsommer in den USA lancieren. Das stellte CEO Alessandro Della Chà am Investorentag am Mittwoch in Aussicht.

Mit Blick auf den möglichen Spitzenumsatz für das Mittel bleibt der Manager bei früheren Prognosen, wonach er von einem Umsatz in der Grössenordnung von 300 Mio. € ausgeht.

Mit Blick auf den Onkologie-Kandidaten CB-03-10 stellt Della Chà klar, dass Cosmo nicht in die Krebsforschung einsteigen wolle. Man werde jetzt die Phase-I-Studie durchführen. Die Kosten dafür seien überschaubar. Sollte sich die verstärkte Tätigkeit des Kandidaten auch hier bestätigen, werde man einen Partner suchen.

Zum Thema Einstieg von Kenneth Griffin bei Cosmo winkt der Unternehmenschef ab. Dazu könne er nichts sagen. “Ich weiss nicht, wer das ist.” Griffin ist der Gründer des Hedgefonds Citadel.

Erst an diesem Morgen hat Cosmo mitgeteilt, mit dem US-Unternehmen Medtronic für das Koloskopie-Mittel Eleview eine Vertriebsvereinbarung für die USA, China und Südamerika abgeschlossen. Eine weitere Vereinbarung schloss Cosmo mit dem US-Konzern zudem im Bereich künstliche Intelligenz in der Gastroenterologie ab.

Vor einem Monat hatte Cosmo ausserdem über einen Vertriebsvertrag ebenfalls mit Medtronic für ein neu entwickeltes Endoskopie-Gerät des US-Konzerns informiert.

Im Tagesverlauf hatten Händler bereits darauf hingewiesen, dass Medtronic eine der zehn wichtigsten Beteiligungen des Hedgefonds Citadel sei.