Cosmo schafft Rückkehr in die Gewinnzone

Cosmo übertrifft ihre Vorgabe beim Umsatz und weist einen operativen Gewinn in der oberen Hälfte der angestrebten Bandbreite aus. Im abgelaufenen Jahr hat sie diverse Meilensteine erreicht, etwa den Deal für ihr kurzzeitig wirkendes Anästhetikum mit Acacia Pharma oder die Zulassung des Darmfärbemittels Methylenblau in Europa. Für dieses Jahr wird die US-Zulassung des Darmuntersuchungsgeräts GI Genius erwartet. In Europa und einigen Ländern ausserhalb ist die Vermarktung bereits angelaufen. In der Pandemie ist die Zahl an Darmuntersuchungen, die meist präventiv durchgeführt werden, massiv zurückgegangen. Sobald die Lockdowns aufgehoben sind, dürfte es einen grossen Nachholbedarf geben. Dennoch wagt Cosmo nur einen vorsichtigen Ausblick. Für dieses Jahr erwartet sie einen leicht tieferen operativen Gewinn. Das dürfte einige Anleger abschrecken. Das Management könnte aber bald noch die eine oder andere Überraschung präsentieren. Es steht unter Druck, die bedeutenden finanziellen Mittel in Projekte umzugiessen. Ein grösserer Deal könnte auch für ihre ehemalige Tochter Cassiopea anstehen (Cosmo hält noch 46,6%). Ihr Aknemittel wurde vergangenen Sommer zugelassen, und die CEO hat an der gestrigen Bilanzmedienkonferenz fortgeschrittene Gespräche erwähnt.

