Cosmo stellt Rückkehr in Gewinnzone in Aussicht

Cosmo rappelt sich auf: Für das abgelaufene Geschäftsjahr resultiert fast punktgenau der in Aussicht gestellte operative Verlust von 12 Mio. €. Nach wie vor rechnet Cosmo mit einer operativen Rückkehr in die schwarzen Zahlen für das laufende Jahr. Der neue Hoffnungsträger GI Genius ist gemächlich gestartet. Das Gerät, das Polypen bei Darmuntersuchungen automatisch erkennen kann, hat bis Ende Jahr weniger als 1 Mio. € an Lizenzeinnahmen generiert. Cosmo teilt ausserdem mit, dass sich die im Januar gestartete Studie für die Zulassung in den USA wegen der Coronakrise verzögert. Erst die Halbjahreszahlen werden zeigen, ob es in Europa gelingt, den Umsatz markant zu steigern. Die Cosmo-Aktien sind wie viele andere in den letzten Wochen deutlich günstiger geworden und erscheinen nun attraktiv. Anleger sollten aber mindestens einen mittelfristigen Horizont haben und werden weiterhin Geduld brauchen.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.