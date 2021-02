Cosmo vergibt Lizenz in der EU

(AWP) Das Biopharmaunternehmen Cosmo (COPN 87.50 +2.34%) lizenziert die EU-Rechte für Methylenblau MMX an das italienische Pharmaunternehmen Alfasigma. Alfasigma wird das unter dem Markennamen «Lumeblue» erhältliche Medikament in der EU sowie in der Schweiz, in Grossbritannien, den EWR-Ländern, Russland und Mexiko vertreiben.

Cosmo erhalte eine Vorauszahlung in Höhe von 4 Mio. € sowie Tantiemen und kommerzielle Meilensteine im zweistelligen Bereich, teilte Cosmo am Freitag mit. Cosmo werde der exklusive Lieferant von Lumeblue sein. Alfasigma sei eines der Top-5-Pharma-Unternehmen in Italien mit einem Umsatz von über 1 Mrd. € in 2019.

Methylenblau MMX oder Lumeblue kann Patienten verabreicht werden, die sich einer Darmspiegelung unterziehen. Es soll den Ärzten helfen, kolorektale Läsionen zu erkennen. Das Mittel wurde vor wenigen Monaten in der EU zugelassen.

Im Dezember hatte Cosmo bereits einen Lizenznehmer in China vermelden können.