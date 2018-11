Cosmo vermeldet Erfolg in den USA

(AWP/RB) Das Pharmaunternehmen Cosmo (COPN 117.7 -6.59%) hat einen Erfolg in den USA zu verbuchen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Mittel Aemcolo (Rifamycin) zur Behandlung von Reisedurchfall die US-Zulassung erteilt. Vertrieben werden soll Aemcolo in den USA über die Tochter Aeries Pharmaceuticals, die Cosmo vor zwei Jahren gegründet hat.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte im Rahmen des Zulassungsantrags Aemcolo bereits vor einem Jahr den Status QIDP (Qualified Infectious Disease Product) erteilt, bestätigt Cosmo am Montag eine Medienmitteilung der US-Behörde vom Wochenende. Dieser Status wird für antibakterielle und antimykotische Arzneimittel zur Behandlung schwerer oder lebensbedrohlicher Infektionen vergeben. Im Rahmen dieser Zertifizierung wurde Aemcolo zudem ein beschleunigtes Zulassungsverfahren erteilt, mit dem sogenannten PDUFA-Datum am 16. November 2018.

Vermarktungsexklusivität bis 2028

Bei Aemcolo handelt es sich um ein neues Antibiotikum, das als Tablette verabreicht wird und seine Wirkung direkt im Dickdarm entfaltet. Es basiert auf der von Cosmo entwickelten Multi-Matrix-Technologie. Sie ermöglicht einen minimal resorbierenden Transport der Wirkstoffe. Das heisst, diese werden zum grössten Teil erst am Ort abgegeben, wo sie ihre Wirkung entfalten sollen – hier im Dickdarm – und nicht bereits auf dem Weg dorthin. So werden auch die Nebenwirkungen reduziert. In den Studien, die zur Zulassung geführt haben, zeigten denn auch nur jeweils etwas mehr als 3% der Personen Kopfschmerzen oder eine Verstopfung.

Wichtig für Cosmo und die geplanten Vertriebsanstrengungen in den USA: Zusammen mit der Bezeichnung neuer Wirkstoff («New Chemical Entity») läuft die Vermarktungsexklusivität für das Mittel bis 2028. Aemcolo wird ab dem ersten Quartal 2019 in Apotheken erhältlich sein. Das Unternehmen rechnet mit einem Spitzenumsatzpotential von 200 bis 250 Mio. $.

Die US-Zulassung sei ein grosser Schritt, wird Cosmo-CEO Alessandro Della Chà in der Mitteilung zitiert. Es sei nur der Ausgangspunkt für einen spannenden Entwicklungspfad.

Die Aktien des Unternehmens stiegen zu Handelsbeginn an der Schweizer Börse um rund 3%. Um die Mittagszeit schwankten die Kurse um Fr. 127, was einem Plus von 3,5% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Dämpfer beim wichtigsten Hoffnungsträger

Zuletzt musste Cosmo mehrere Rückschläge bei seiner wichtigsten Neuentwicklung melden, dem Dickdarm-Diagnosemittel Methylenblau MMX, dessen jährliches Umsatzpotential auf 600-700 Mio. $ veranschlagt wird. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hatte im Mai den Zulassungsantrag zurückgewiesen und eine weitere Studie verlangt. Die Cosmo-Aktie fiel von knapp Fr. 150 bis auf Fr. 105 zurück.

Das Unternehmen ging gegen den Entscheid in Berufung. Doch das FDA beharrt auf seiner Forderung, wie Cosmo Anfang November bekannt gab. Das Management zeigte sich sehr enttäuscht. Man erwäge eine weitere Überprüfung zu beantragen, denn die Bedenken der Behörde seien mit der klinischen Studie «bereits angemessen» abgedeckt, gab sich das Management von Cosmo überzeugt. Methylenblau-MMX ist ein Farbstoff, der zum Nachweis von Darmkrebs eingesetzt wird.