Cosmo schafft die Trendwende

(AWP) Cosmo schaut auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 zurück. Wie in Aussicht gestellt, ist der Umsatz gestiegen und unter dem Strich steht wieder ein Gewinn. Für das Gesamtjahr wird der Ausblick bestätigt.

So erzielte die Gesellschaft einen Umsatz in Höhe von 41,5 Mio. € (+46%), wie sie am Donnerstag mitteilte.

Dem standen Ausgaben von 33,4 Mio. € gegenüber, was um knapp 18% über dem Vorjahreswert lag. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn vor Steuern von 9 Mio. €, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 4,7 Mio. zu Buche gestanden hatte.

Für das Gesamtjahr bestätigte Cosmo den bisherigen Ausblick. Demnach soll der Umsatz im Bereich von 90 bis 100 Mio. € zu liegen kommen. Beim Betriebsergebnis peilt Cosmo einen Wert zwischen 20 bis 25 Mio. € an.

Lizenzabkommen für Winlevi in China

Zusammen mit den Zahlen liefert Cosmo ein Update der aktuell laufenden Projekte und Vereinbarungen. So kündigte die Gesellschaft ebenfalls am Donnerstag an, für das Akne-Mittel Winlevi eine neue Lizenzvereinbarung geschlossen zu haben. So hat 3SBio die Rechte an dem Mittel für Grosschina einlizenziert, was wiederum eine Meilensteinzahlung von 6,5 Mio. $ an Cosmo auslöst.

Zudem sei der Partner Medtronic mit GI Genius gut unterwegs. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das künstliche Intelligenz nutzt, um Mediziner bei der Erkennung von Läsionen im Dickdarm in Echtzeit während der Koloskopie zu unterstützen. Der US-Konzern habe in den USA und Europa bereits zahlreiche Kunden unter Vertrag genommen und sei dabei, die Basis noch weiter auszubauen. Zudem seien weitere Funktionen und Anwendungen in der Entwicklung.