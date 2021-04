Cosmos Untersuchungsgerät erhält US-Zulassung

Cosmo erreicht mit der US-Zulassung ihres Darmuntersuchungsgeräts GI Genius ein wichtiges Ziel. Die Jahresvorgabe wurde unter der Voraussetzung dieser Zulassung gemacht. Cosmo hatte damit bis Mitte Jahr gerechnet, nun liegt sie schon vor. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Jahr erste Verkäufe deutlicher manifestieren und die Vorgabe übertroffen wird. CEO Alessandro Della Chà schätzt das Marktpotenzial auf über 1 Mrd. $. Allerdings hat er sich noch vor wenigen Wochen vorsichtig geäussert. Der Zugang zu den Spitälern sei den Verkäufern von Vertriebspartner Medtronic praktisch verwehrt. Aus dem Grund konnte Cosmo für GI Genius auch in Europa, wo das Gerät seit etwa einem Jahr zugelassen ist, 2020 kaum Einnahmen verbuchen. Eine Normalisierung werde für die USA erst für September oder Oktober dieses Jahr erwartet. Mit einem grossen Nachholeffekt bei Darmuntersuchungen rechnet Della Chà nicht. Kurzfristig sind Prognosen also kaum möglich. Schon mittelfristig sollte GI Genius aber eine wichtige Stütze für das Geschäft Cosmos werden. Es bringt für die Kunden einen wirklichen Mehrwert bei überschaubaren Kosten: Es erhöht die Erkennungsrate von Darmpolypen deutlich. Aus ihnen kann sich Krebs entwickeln. Mehr gefundene Polypen gleich weniger Darmkrebspatienten. Das Gesundheitswesen und seine Leistungserbringer – und nicht zuletzt die Patienten – müssten also ein grosses Interesse an GI Genius haben.