Coupon oder Kursgewinn

Aktie Wertpapier, das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Aktionär Teilhaber einer AG bzw. Inhaber einer Aktie oder einer Mehrzahl von Aktien. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Auszahlungsprofil Zeigt dem Anleger den Gewinn und den Verlust auf, den Derivate erzielen, wenn der Basiswert steigt oder fällt (vgl. Swiss Derivative Map). Ein symmetrisches Auszahlungsprofil bildet einen Basiswert im Verhältnis eins zu eins ab oder in einem anderen Massstab, beispielsweise eins zu hundert (vgl. Tracker-Zertifikate, ETP sowie ETF). Ein Derivat mit einem asymmetrischen Auszahlungsprofil weicht vom Kursverlauf des Basiswerts ab (vgl. Kapitalschutzprodukte und Barrier Reverse Convertibles). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Barrier Reverse Convertible Strukturiertes Produkt mit Coupon (er bestimmt die Maximalrendite und wird in jedem Fall ausgezahlt), Risikopuffer und Barriere (vgl. bedingter Kapitalschutz). Geeignet für stagnierende und leicht steigende Märkte. Berührt oder unterschreitet der Basiswert während der Laufzeit die Barriere und schliesst er am Verfalltag unter dem Ausübungspreis, erhält der Anleger den Basiswert geliefert, der nun an Wert verloren hat. Andernfalls wird der Nominalwert zurückgezahlt. Weiterentwicklung des Reverse Convertible. Kann sich auch auf mehrere Basiswerte beziehen: In Multi Barrier Reverse Convertibles ist das Risiko grösser, dass die Barriere unterschritten wird. Sie sind mit einem höheren Coupon oder einer tieferen Barriere ausgestattet (vgl. Korrelationsprodukt). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Barriere Kursschwelle in strukturierten Produkten oder Barrier-Optionen. Wenn der Basiswert während der Laufzeit ein bestimmtes Kursniveau erreicht, über- oder unterschreitet, ändert sich im strukturierten Produkt das Auszahlungsprofil, in der Barrier-Option entsteht oder verfällt das Optionsrecht. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Basiswert Wert (Wertpapier , Währung, Index, Basket respektive Korb , Rohstoff usw.), der einer Option , einem Futures , einem Warrant (Optionsschein) oder einem strukturierten Produkt zugrunde liegt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Beteiligung Langfristige, kapitalmässige Interessennahme an anderen Unternehmen, bei der die wirtschaftliche Einflussnahme oder ähnliche Zielsetzungen im Vordergrund stehen. Die Beteiligungen werden höchstens zum Einstandspreis bewertet. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bonus 1. Erfolgsabhängige Ausschüttung an die Mitarbeiter, vor allem an die oberen Hierarchiestufen (VR , Geschäftsleitung ). Die Ausgestaltung ist ein wichtiges Element der Corporate Governance . 2. Ausserordentliche Ertragsausschüttung eines Unternehmens über die ordentliche Dividende hinaus, z. B. als Jubiläumsbonus. Auch Zusatzdividende genannt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bonuszertifikat Strukturiertes Produkt mit Bonus (bedingter Kapitalschutz ) und unbegrenzter Beteiligung am Kursgewinn des Basiswerts . Bleibt der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit stets über der Barriere , erhält der Anleger bei Verfall mindestens den Ausübungspreis , der über dem Kurs bei Emission liegt (Bonus), zuzüglich allfälliger Kursgewinne. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, wird das Produkt zu einem Tracker-Zertifikat . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Börse Regelmässig stattfindender, nach feststehenden Usanzen organisierter Markt. Je nach den gehandelten Gütern spricht man z. B. von Wertpapier-, Effekten-, Devisen-, Warenbörsen oder Börsen für derivative Instrumente (Terminbörsen ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Dividende Der von einer Aktiengesellschaft je Aktie ausgezahlte Gewinnanteil. Die Dividende wird durch die Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats festgesetzt. Als Dividende werden auch die Auszahlungen an die Inhaber von Genuss- und Partizipationsscheinen bezeichnet. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Dividendenrendite In Prozenten ausgedrückter Ertrag einer Aktienanlage: Die Dividendenrendite stellt die in einem Jahr ausgeschüttete Dividende in Prozenten des Kurses dar. In der Praxis ist die erwartete Dividendenrendite als Auswahlkriterium relevant, sie ist jedoch nicht gesichert. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Emission Ausgabe von Wertpapieren zwecks Beschaffung von Fremd- oder Eigenmitteln am Kapitalmarkt . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Genussschein Gewinnbeteiligungspapier, das keine Mitgliedschaftsrechte, sondern nur Vermögensrechte (z. B. Dividende , Anspruch auf den Bezug neuer Titel, Liquidationserlös) verleiht. Das wichtigste Beispiel sind Roche GS. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Hausse Längere Zeit anhaltende Kurssteigerungen an der Börse, auch Bull Market genannt. Gegenteil: Baisse . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Laufzeit 1. Lebensdauer eines Derivats oder einer Obligation . 2. Frist im Optionsgeschäft, während deren eine amerikanische Option ausgeübt werden kann. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Reverse Convertible Strukturiertes Produkt mit Coupon (er bestimmt die Maximalrendite) und Risikopuffer . Geeignet für stagnierende und leicht sinkende Märkte. Schliesst der Basiswert am Verfalltag unter dem Ausübungspreis , erhält der Anleger den Basiswert geliefert, der nun an Wert verloren hat. Andernfalls erhält er den Nominalwert zurückgezahlt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Risiko In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Risikopuffer Strukturierte Produkte mit Coupon (Reverse Convertibles ) oder Discount (Discount-Zertifikate ) weisen einen Risikopuffer auf. Sie schneiden besser ab als der Basiswert, falls er stagniert, fällt oder leicht steigt. Nur wenn der Basiswert deutlich avanciert, bringt eine Direktinvestition mehr Rendite. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Tracker-Zertifikat Strukturiertes Produkt , das den Basiswert eins zu eins abbildet, ähnlich wie ein Indexfonds oder ein ETF . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Zertifikat Strukturiertes Produkt . Teilweise wird der Begriff nicht als Synonym für strukturierte Produkte, sondern nur für Tracker-Zertifikate verwendet. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff