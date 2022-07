CPH expandiert in Lateinamerika

(AWP) Die CPH (CPHN 70.00 -1.41%) Gruppe expandiert in Lateinamerika. Dazu geht die zur CPH gehörende Perlen Packaging mit der brasilianischen Cipatex eine Kooperation für pharmazeutische Mono-PVC-Folien ein.

Perlen Packaging, der Bereich Verpackung der CPH-Gruppe, investiert wie im August 2020 angekündigt in eine neue PVdC-Beschichtungsanlage. Diese soll im vierten Quartal 2022 am Standort Anápolis in Brasilien in Betrieb gehen, wie aus einer Mitteilung von CPH vom Dienstag hervorgeht.

Um die Versorgung des Werks auch mit inländischen PVC-Monofolien sicherzustellen, kooperiert Perlen Packaging exklusiv mit dem brasilianischen Mono-PVC-Folienhersteller Cipatex. CPH überstütze die Modernisierung einer Anlage im Cipatex-Werk in São Paulo. Diese werde auf die Anforderungen an pharmazeutische PVC-Monofolien ausgerichtet. Diese Folien würden anschliessend im Werk in Anápolis weiterverarbeitet und mit PVdC (Polyvinylidenchlorid) beschichtet.

Dies sei nach den Anlagen in der Schweiz und in China die dritte Folienbeschichtungsanlage von Perlen Packaging. Damit sei der Bereich mit eigenen Beschichtungskapazitäten in den wichtigsten Zentren der Pharmaindustrie in Europa, Asien und Amerika präsent, heisst es weiter.