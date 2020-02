Wo CPH überall Spitze ist

Peter Schaub, Verwaltungsratspräsident des Papier-, Chemie und Verpackungsherstellers CPH sieht sich von Anlegern, Kunden und Öffentlichkeit falsch wahrgenommen. «Wir tun so vieles richtig und erfolgreich, doch es bleibt fast ohne Resonanz» klagt er. In der Tat gefällt, was CPH vorzuweisen hat: Die 2019er-Ergebnisse sind spitze, erstmals wurde eine zweistellige Ebit-Marge erreicht, was selbst in den guten Neunzigerjahren nicht geschafft wurde. Dazu haben die Investitionen in die Umweltverträglichkeit CPH zu einem Spitzenplatz in Sachen CO 2 -Vermeidung verholfen.

Die Papierherstellung, noch immer das mit Abstand grösste Geschäft von CPH, ist ein Energiefresser par excellence. Vor allem der Trockungsprozess braucht sehr viel Energie. Traditionell wurden dazu Erdgas und Erdöl verwendet. Doch hier sind CPH eindrückliche Einsparungen gelungen. Erdgas wird heute 88% weniger gebraucht als noch 2013. Der Erdölverbrauch macht gar bloss noch 1% der Menge von 2007 aus. Insgesamt konnte der CO 2 -Ausstoss seit 2013 um 84% gesenkt werden.