CPH fordern Geduld

CPH kann von der Wirtschaftserholung nach der Coronakrise noch kaum profitieren. Der Umsatz im ersten Halbjahr ist zwar gut 5% auf 244 Mio. Fr. gestiegen. Doch damit wurde nicht einmal die Hälfte des letztjährigen Rückschlags aufgeholt. Der Betriebsgewinn erreicht mit 5,7 Mio. Fr. gar nur etwa ein Drittel des Vorjahresniveaus – und dieses lag schon 44% unter dem Niveau von 2019.

Der Bremsklotz unter den drei Geschäftsbereichen ist weiterhin das Papiergeschäft. CPH stellt auf ihrer Papiermaschine in Perlen Zeitungs- und Magazinpapier her. Zwar hat sich die Nachfrage nach dem Einbruch in der Vorjahresperiode etwas belebt, und es konnte ein höheres Volumen abgesetzt werden. Weil die Preise aber weiter nachgegeben haben, resultierte ein Umsatzrückgang um 3,2% auf 105 Mio. Fr. Und da gleichzeitig Altpapier – der wichtigste Ausgangsstoff zur Papierherstellung – deutlich teurer wurde, verblieb ein hoher Betriebsverlust von 10 Mio. Fr. In der Vorjahresperiode hatte es noch zu einem Gewinn von gut 2 Mio. Fr. gereicht.

Rohmaterialpreise machen zu schaffen

Auch der Verpackungsbereich wurde von höheren Rohmaterialpreisen beeinträchtigt. CPH stellt Blisterverpackungen für die Pharmaindustrie her und braucht dazu verschiedene Kunststoffe. Ihre Preise hätten stark angezogen, teilt das Unternehmen mit. So sank der Betriebsgewinn um 36% auf 8 Mio. Fr., obwohl der Umsatz knapp 5% auf 91 Mio. Fr. zunahm.