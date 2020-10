Crealogix platziert Aktienkapital

(AWP) Die Gründungsaktionäre des Finanz-Softwareunternehmens Crealogix (CLXN 119 -0.83%) wollen 75’000 Namenaktien oder knapp 5,4% des Aktienkapitals an die Börse bringen. Sie geben dazu Call-Warrants auf die Titel aus, die ab dem kommenden Montag an der Börse gehandelt werden sollen, wie Crealogix am Freitag mitteilte.

Platziert werden die Call-Warrants von der Helvetischen Bank in eigenem Namen, aber auf Rechnung der Gründer. Die insgesamt 750’000 Call-Warrants weisen ein Bezugsverhältnis von 10 Warrants pro Crealogix-Namenaktie und eine Ausübungsfrist von drei Jahren auf. Der Ausübungspreis beträgt 135 Fr. pro Namenaktie. Am Donnerstag hatten die Crealogix-Aktien an der Börse auf 120 Fr. geschlossen.

Die Crealogix-Gründer, die derzeit insgesamt rund 46,6% der Crealogix-Namenaktien halten, trennen sich damit von 11,5% ihrer Titel. Es sei ihre Absicht, dass die Namenaktien bei einer Ausübung der Call-Warrants in den Streubesitz gelangen sollen.