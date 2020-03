Credit Suisse bislang auf Kurs

Credit Suisse gibt ein Update zum laufenden Geschäft, bevor heute an der Branchenkonferenz von Morgan Stanley Neu-CEO Thomas Gottstein spricht. Und die Mitteilung steht etwas schräg in der Landschaft. Die Bank schreibt, in der Vermögensverwaltung sei der Ertrag höher als im vergangenen Jahr. Höhere Transaktionsgebühren wohl wegen der Verkaufswelle an den Märkten sind dafür verantwortlich. Das liess offenbar auch in der grossen Handelsdivision der Bank die Kasse klingeln. Das alles habe den negativen Einfluss des Marktumfelds kompensiert. Die 1,06 Mrd. Fr., die CS im ersten Quartal 2019 eingenommen habe, seien bereits in den ersten beiden Monaten 2020 hereingekommen. Kunststück! Das erste Quartal 2019 war ein ausgesprochen schlechtes, setzte sich hier doch das miserable vierte Quartal 2018 fort, in dem der Markt eingebrochen war. Und genau hier lässt sich ablesen, wie es mit dem bisher so glänzenden Geschäft der CS weiteregehen wird. UBS-Chef Sergio Ermotti nannte es einst «ein Quartal aus der Hölle». Doch die Bank schreibt: Der Einfluss der Pandemie auf das weitere Geschäft sei schwer zu eruieren. Dass die Märkte in der Coronakrise rund ein Viertel eingebrochen sind und die verwalteten Vermögen, die Ertragsbasis von CS und UBS, arg gelitten haben dürften, davon erwähnt sie nichts.

