Credit Suisse darf Mehrheit an chinesischem Joint Venture übernehmen

(AWP) Die Bank Credit Suisse (Credit Suisse 7.776 1.91%) kommt mit ihrer China-Strategie einen Schritt weiter. Sie hat von den dortigen Behörden grünes Licht dafür erhalten, eine Mehrheit an einem Joint Venture zu übernehmen.

Dabei handelt es sich um die Credit Suisse Founder Securities Ltd (CSFS), welche die Credit Suisse gemeinsam mit der Founder Securities Co. Ltd besitzt. Die CS will nun den Anteil auf 51 Prozent von bisher einem Drittel aufstocken, wie sie am Freitag mitteilte. Die gemeinsamen Arbeiten mit Founder Securities und die geplante Kapitalspritze würden derzeit vorbereitet.

Der CEO der Credit Suisse, Thomas Gottstein, bezeichnete laut einem Zitat in der Mitteilung die Zulassung der chinesischen Behörden als wichtig. “Dies ist ein signifikanter Meilenstein in unserer China-Strategie und vervollständigt unsere Franchise sowohl global als auch im Raum Asien/Pazifik”, so Gottstein.

Die CSFS mit Sitz in Peking bietet verschiedene Dienstleistungen für die Kapitalmärkte in China an. Bereits vor einem Jahr hatte die Bank angekündigt, dass sie eine Mehrheit an CSFS übernehmen will.

