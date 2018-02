Credit Suisse droht neuer Ärger in den USA

(Reuters) Der Schweizer Grossbank Credit Suisse könnte erneut juristischer Ärger ins Haus stehen: Mehrere Anwaltskanzleien hätten in New York eine Sammelklage im Namen von US-Aktionären der Bank eingereicht, berichtet die Schweizer «SonntagsZeitung». In der Klageschrift seien nicht nur die Bank selbst als Beklagte genannt, sondern auch Bankchef Tidjane Thiam und Finanzchef David Mathers. Das Gericht in New York habe noch nicht entschieden, ob sie zugelassen werde. Die Bank wies die Vorwürfe als unbegründet zurück.

Auslöser der Klage seien Abschreibungen der Bank in Höhe von 1 Mrd. $ vor gut zwei Jahren, heisst es in dem Bericht. Credit Suisse hatte im vierten Quartal 2015 und im ersten Quartal 2016 im Investmentbanking wegen illiquider Anleihen hohe Wertberichtigungen vorgenommen. Die Aktien der Credit Suisse verloren daraufhin massiv an Wert. Laut den Klägern, zu denen die Pensionskasse der Feuerwehr und Polizei der US-Stadt Birmingham zählt, hätten die Verantwortlichen der Bank die ­Öffentlichkeit falsch und irreführend über diese risikoreichen Anlagen informiert.