Credit Suisse – ein Fall von Selbstüberschätzung

Keyu Jin verkörpert, was wir an Credit Suisse (CSGN 7.43 +1.25%) bewundern, und gleichzeitig, was wir nicht verstehen. Die vierzigjährige Starökonomin aus China soll in knapp einem Monat in den Verwaltungsrat der Bank gewählt werden. Sie wird dort für eine Frauenmehrheit sorgen. So weit, so gut.

Auf dem Schweizer Finanzplatz löst die Nominierung allerdings ungläubiges Kopfschütteln aus. VR-Präsident Axel Lehmann verspricht den Aktionären in der GV-Einladung eine Bank, «auf die wir alle stolz sein können», und eine «wirksame Risikokultur». Doch es handelt sich bei der zukünftigen CS-Verwaltungsrätin um eine linientreue Vertreterin der chinesischen Führungsschicht. Sie leugnet sowohl die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong als auch die Existenz von Uiguren-Gulags.

Es scheint eine Form von Selbstüberschätzung zu sein, die CS dazu verleitet, sich mit Keyu Jin ein potenziell schwerwiegendes Reputationsproblem aufzuhalsen. Was für Lehren zieht die Bank aus den Problemen rund um russische Oligarchen und Swiss Leaks?

Weder UBS (UBSG 18.22 +0.39%) noch Julius Bär (BAER 54.24 +0.67%), weder Schindler (SCHP 199.05 +0.03%) noch ABB (ABBN 30.29 +0.40%) haben Chinesen im Verwaltungsrat – obwohl China für sie ein Schlüsselmarkt ist.

Credit Suisse scheint die Risiken wieder einmal auszublenden. Keyu Jin werde den Fokus des Verwaltungsrats auf die Wachstumsregion Apac weiter stärken und den Verwaltungsrat enger mit der nächsten Generation und der Fintech-Entwicklung in China verbinden, schreibt sie frohgemut. Die Frage ist aber leider, ob China für die geschwächte Bank in der Vermögensverwaltung überhaupt noch ein Zielmarkt sein kann.