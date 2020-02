Credit Suisse friert trotz Gewinnanstieg angeblich Boni ein

(AWP) Die Credit Suisse (CSGN 12.205 -0.08%) hat einem Medienbericht zufolge die Bonuszahlungen für das Investment Banking ein weiteres Jahr in Folge «eingefroren». Der Bonus-Topf für die gesamte Gruppe für das Jahr 2019 verharre erneut auf dem Niveau vom Vorjahr bei rund 3,2 Mrd Fr., schrieb die «Financial Times» (Montagausgabe) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Der Verwaltungsrat versuche einen starken Gewinnanstieg und einen fallenden Aktienkurs in den vergangenen Jahren auszubalancieren, so die Zeitung weiter. Besonders betroffen seien die Mitarbeiter im Beratungsgeschäft der Investmentbank («advisory and capital markets»).

Die CS hatte erst im November den Chef der Einheit «Investment Banking and Capital Markets» (IBCM) ausgetauscht. Damit reagierte die Bank auf eine durchwachsene Bilanz der Sparte, die bei Firmenübernahmen und -verkäufen berät und Unternehmen unterstützt, Fremdkapital aufzunehmen oder neue Aktien zu platzieren.

Die Credit Suisse wollte den Bericht der FT nicht kommentieren.

CS schlägt Richard Meddings als neues Verwaltungsratsmitglied vor

Die Credit Suisse will an der kommenden Generalversammlung im April einen neuen Verwaltungsrat zur Wahl vorschlagen. Richard Meddings, Chairman der britischen TSB Bank, soll neues nicht exekutives Mitglied werden.



Er sei ein anerkannter Finanzexperte mit über dreissig Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, teilte die Grossbank am Montag mit. Der bei Price Waterhouse zum Wirtschaftsprüfer ausgebildete Brite arbeitete demnach in der Vergangenheit unter anderem für Credit Suisse First Boston (beziehungsweise der früheren BZW) sowie Barclays.



Über weitere Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung am 30. April 2020 will die CS gemeinsam mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2019 am 13. Februar informieren.