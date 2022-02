Credit Suisse hat an allen Fronten zu kämpfen

Die CS steckt noch immer tief im Schlamassel. Seit Ende Januar ist bekannt, dass die Grossbank wegen neuer Abschreibungen und Rückstellungen einen Milliardenverlust schreiben wird. Doch das Ausmass desselben hat auch Pessimisten überrascht. Die Erträge gingen zum Jahresende stärker zurück als erwartet. Nach einem schwachen Jahresstart stellt CEO Thomas Gottstein jetzt immerhin Anzeichen für eine Belebung des Geschäfts fest.

Gegenüber Analysten erklärt er 2022 aber als «Übergangsjahr» und macht klar, dass es keine «Quick Fixes» gebe, um die Bank wieder auf Kurs zu bringen. Die CS-Führung um Gottstein und den neuen VR-Präsidenten Axel Lehmann bekennt sich derweil zu den strategischen Vorgaben und Zielen, die im Herbst noch unter dem geschassten Präsidenten António Horta-Osório vorgestellt wurden. Trotz Milliardenverlust wird an der Dividende (0.10 Fr. pro Titel) festgehalten. Die Aktien gaben am Donnerstag nach Veröffentlichung deutlich nach. Dass die CS die Ergebnisse der Greensill-Untersuchung nicht veröffentlichen will, hat nicht geholfen.

Abrupte Verlangsamung

Die Vergleichsbasis zum Vorjahr ist zwar anspruchsvoll, dennoch gingen die Erträge im Schlussquartal in der Investmentbank mit 31% sowie in der Vermögensverwaltung und in Asien-Pazifik mit rund einem Viertel überraschend stark zurück. Auch wenn sich die Bereiche Swiss Universal Bank und Asset Management besser hielten, resultierte für den Konzern ein Ertragsrückgang von 12%. Diese Kontraktion führt die Bank auf eine Normalisierung des Handelsumfelds und den Rückzug der Investmentbank aus Prime Services, also Dienstleistungen für Hedgefonds, zurück – die CS ist damit beschäftigt, ihre Risiken, besonders in der Investmentbank, zurückzufahren.