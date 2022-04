Credit Suisse im Griff ihrer Altlasten

Credit Suisse kämpft gegen Altlasten. Im ersten Quartal 2022 hat die Grossbank Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in der Höhe von 703 Mio. Fr. vorgenommen, wie sie am Mittwoch bekannt gegeben hat. Damit steigen die Rückstellungen für Rechtsfälle per Ende März auf gut 2,2 Mrd. Fr. Neuere Fälle wie Greensill oder Archegos sind darin noch nicht einmal enthalten.

Zwar liegt sie damit immer noch hinter UBS zurück. Diese weist für das erste Quartal rund 2,7 Mrd. $ an Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten aus. 1,1 Mrd. $ davon entfallen jedoch auf einen einzigen Fall, den Steuerstreit mit Frankreich. UBS hat das Urteil im Dezember an das französische Höchstgericht weitergezogen.

«Ihre prozessfreudige Strategie war in der Vergangenheit nicht immer ein Vorteil für die Bank.»

Die Rechtsstreitigkeiten bei CS sind breiter gefächert. Auf welche Fälle sich die Rückstellungen beziehen, weist die Grossbank in ihrem Quartalsbericht nicht aus, sie liegen laut der Bank aber alle mehr als zehn Jahre zurück. Ein Teil der Summe bezieht sich wohl auf die Schadenersatzklage des ehemaligen georgischen Ministerpräsidenten Bidsina Iwanischwili. Im März hatte ein Gericht in Bermuda CS erstinstanzlich zu einer Zahlung von mehr als 500 Mio. $ verurteilt.